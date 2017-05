Kabarett mit CHRISTOPH FÄLBL in der Lössiade!

Wenn Christoph Fälbl an einem verregneten Morgen auf den Gedanken kommt, dass er vielleicht einmal etwas Gutes in seinem Leben tun sollte, und er das Gute nicht nur für die Menschheit, sondern auch für die... naja... sagen wir - für die Tierheit tun möchte, ist es logisch, dass er gerade dann auch eine Nachricht vom Tiergarten Schönbrunn bekommt.

Ganz klar - ab diesem Moment drehen sich Christophs Gedanken ausschließlich um die kleinen und großen Viecherln.Er stürzt sich in die lange Geschichte der gesamten Tierwelt, um deren Vielfalt, Sexualität, Haartönung und Schrittlänge aufs Genaueste zu erforschen.Er zerlegt die Arche Noah, findet trotz einer enormen Hitze den Yeti, fliegt als Wildgänseboss in den Süden, durchkämmt sämtliche Teppiche und Matratzen um mit den Milben über den Sinn des Lebens zu reden und verschwindet - ohne seine Tauchmaske jemals geputzt zu haben - im Indischen Ozean.Ein Fisch ist schließlich auch ein Viecherl. Nass, aber immerhin.Seine Abenteuer übertreffen alles bisher da Gewesene und wenn da nicht auf einmal ein „dann“ käme, dann wäre alles anders gewesen!In „Viecherl & Co.“ Überschlagen sich die Ereignisse, bis schließlich Christophs finaler „SALTO MORTALE im Flohzirkus“ alle Fragen offen lässt.Tierisch gute Unterhaltung ist jedenfalls garantiert!Die Viecherl werden sich freuen. Sie auch!Wo: in der Lössiade, in der Absberger KellergasseEinlass und Kartenverkauf: ab 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrEintritt: € 23,-freie Sitzplatzwahl!Im temperierten Veranstaltungskeller sorgen gepolsterte Stühle und eine kuschelige Decke für Ihr Wohlbefinden!Zusätzlich gibt es in beiden gut geheizten Presshäusern ein Buffet-Angebot, mit Gulaschsuppe, Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee, Limonaden und Weinen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!Kartenreservierung bei Martin Schmit unter:Tel. 0650 8707309Oder per Mailreservierung: