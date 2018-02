Kabarett "Trotzphase" mit Tanja Ghetta in der Lössiade

Kabarett "Trotzphase" mit Tanja GhettaTrotz! Ist Trotz nur eine Phase oder eine Lebenseinstellung?Immer „Ja und Amen“ sagen oder „Nein, Himmelherrschaftszeiten verdammt noch einmal!“?Einfach Kind sein und losbrüllen! Einmal so richtig die Sau rauslassen, als ob es kein Morgen gäbe. Wurscht ob es einen Grund dafür gibt oder nicht. Hauptsache laut und dagegen. Bei Rot über die Straße gehen, im Regen grillen und ohne Zähne putzen ins Bett gehen! Jawohl! Warum? Weil ich es kann! Gescheit ist es nicht, aber cool.

Tanja trotzt. Auf Diplomatie wird gepfiffen. Raus mit der Wahrheit. Frech, frei und laut! Sie ist am Highway to Hell und Gott ist ihr Copilot. Nicht Anschnallen und Los geht’s!Text: Tanja Ghetta und Gerhard WalterRegie: Gerhard WalterFotocredit: Martin MoravekWann: am Sa. 17. März 2018Wo: in der Lössiade, in der Absberger KellergasseEinlass und Kartenverkauf: ab 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrEintritt: € 17,-freie Sitzplatzwahl!Im temperierten Veranstaltungskeller sorgen gepolsterte Stühle und eine kuschelige Decke für Ihr Wohlbefinden!Zusätzlich gibt es in beiden gut geheizten Presshäusern ein Buffet-Angebot, mit Gulaschsuppe, Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee, Limonaden und Weinen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!Kartenreservierung bei Martin Schmit unter:Tel. 0650 8707309Oder per Mailreservierung: