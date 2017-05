Konzert mit Morgan Finlay in der Lössiade!

Konzert mit Morgan Finlay!In den mehr als 10 Jahren, in denen der irisch-kanadische Singer/Songwriter Morgan Finlay aufden Straßen Europas unterwegs ist, hat er aus seinem Talent für Melodien, scharfen Beobachtungenund der Leidenschaft für das Menschliche eine von den Fans geschriebene Erfolgsgeschichteerlebt.Von der Elektrizität seiner ersten Single „zensong“, die bis auf Platz 2 der Independent-Radiocharts in Australien kletterte, über acht veröffentlichte Alben und fast sechshundertAuftritte haben Finlays kraftvolle Stimme und ehrliche Geschichten ihm zu Anerkennungund einer leidenschaftlichen Anhängerschaft verholfen, die drei erfolgreiche „IndieGoGo“-Crowdfunding- Kampagnen finanziert, über die Titellisten auf den Alben entschieden hat, Gastgeberfür Konzerte war und eigene Videos gedreht hat.

2016 war ein wichtiges Jahr für Morgan Finlay – nach zwei Tourneen im Frühjahr fuhr er imSommer 1700 Kilometer weit mit dem Fahrrad quer durch Deutschland. Sieben Wohnzimmerkonzertespielte er auf seiner „Good Winds Bike Tour“.Auch 2017 wird Finlay keine Pause einlegen. Sieben Länder stehen auf der Reiseliste – Konzertein Deutschland, in der Schweiz und in Tschechien sind gesetzt, Pläne für Dänemark,Frankreich und Polen schmiedet er gerade. Ideen für neue Songs gehen ihm dabei nicht aus –das nächste Album ist in Arbeit.Presse:"…Finlay ist ein intelligenter, Genre übergreifender Singer/Songwriter, der Erfahrungen,Beobachtungen und Betrachtungen sammelt für eine mitreißende und ergreifende Exkursionin seinen Kopf.” (Indie-Music.com)“Die warme aber doch distanziert klingende Stimme von Morgan Finlay sorgt für einepositive Atmosphäre, welche die Songs mit ihren intelligenten Arrangements und dendurchdachten Texten nur noch verstärken.” (Vampster)Wo: in der Lössiade, in der Absberger KellergasseEinlass und Kartenverkauf: ab 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrEintritt: € 14,-freie Sitzplatzwahl!Im temperierten Veranstaltungskeller sorgen gepolsterte Stühle und eine kuschelige Decke für Ihr Wohlbefinden!Zusätzlich gibt es in beiden gut geheizten Presshäusern ein Buffet-Angebot, mit Gulaschsuppe, Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee, Limonaden und Weinen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!Kartenreservierung bei Martin Schmit unter:Tel. 0650 8707309Oder per Mailreservierung: