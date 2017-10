Magie- Weltmeister Tony Rei verzaubert vom High-Tech Fahrzeug

09.10.2017, 17:28 Uhr

„Für einen Magier in dieser Qualität nur das Beste und einfallsreichste“, so Agenturchef CEO Robert Zawiacic & Komm.-Rat Peter Güttenberger, der es sich nicht nehmen ließ, den weltberühmten Magier gefühlsmäßig und optisch zu verzaubern.

Er überraschte ihn mit 500 PS in glänzendem Schwarz in Hightech Qualität . Der neue Tesla SUV begeisterte Rei nicht nur in Form und Funktion.Zur Verfügung gestellt wurde das besondere Fahrzeug von Matthias Feiertag, Tesla Vermietung, 3435 Zwentendorf. „Na, dann überraschen und verzaubern wir den großen Meister“, so Freitag, bei der Übergabe des Gefährtes an die PR Agentur Peter und Partner.Tony Rei war total entflammt von diesem Traumauto. „Jetzt braucht er nur noch selber zu fahren“, scherzte Rei. Kein Problem, auch dieser Wunsch wurde vom Perfektions-Auto Tesla erfüllt. Tony Rei sah man selten sprachlos, der Tesla und die Ausführung selbigem schafften es.Tony Rei war nicht nur verzaubert, sondern unendlich dankbar, einmal entspannt und perfekt Vorbereitet zum nächsten Auftritt gefahren zu werden, dank dem Geländeauto von Tesla von Matthias Feiertag und gemietet von der PR Agentur Peter und Partner.Falls Sie sich für dieses Wunderwerk an Technik interessieren, den Tesla gibt’s zum Probefahren:Matthias FeiertagTesla-Vermietung.atHauptstr. 14 / 3435 Zwentendorf+43 06602011017PR- Agentur Peter & Partner