Ulli Bäer plötzlich geblendet!!!

05.10.2017, 18:29 Uhr

Sein Werdegang: Ulli Bäer musizierte in seiner Jugendzeit auf diversen Instrumenten in unterschiedlichen Amateurgruppen, konzentrierte sich dann auf das Gitarrenspiel und konnte schließlich 1977 bei einem Bandwettbewerb – 10 Stunden Aufnahmezeit im Studio von Rene` Reitz – gewinnen.Mit diesem verbuchte er in der Folge etliche Hits wie „Schönes Madl“, „Der Durscht“, „Verkrampf di net“ und „Ohren auf“ und kam an die Spitze der österreichischen Popmusik.1984 wechselte Ulli Bäer Management und Plattenfirma.Auf seiner LP „Erwachsene gibt’s gnua“ fanden sich nun auch etliche langsamere Nummern.Nachdem bei dieser LP vor allem die Coverversions bekannter Rock-Hits aus den 1960ern mit Ulli Bäer’schen Dialektbearbeitungen im Rundfunk gespielt wurden, entschloss er sich bei seiner nächsten Platte „Alle Lichter“ wieder ausschließlich eigene Lieder aufzunehmen. Für drei Lieder hat sich Ulli Bäer berühmte Chorsänger ausgesucht: Rainhard Fendrich, Christian Kolonovits, Andy Radovan.Ulli Bäer, ein Ausnahmekünstler, wo Blendung keine Chance mehr hat.