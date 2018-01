5.000 Euro für FF Atzenbrugg

10.01.2018, 16:24 Uhr

Das Feuerwehrhaus Atzenbrugg wurde 1978/1979 gebaut, 2002/2003 erweitert und wird nun mit einem Um- und Zubau samt Generalsanierung erneut fit für die Zukunft gemacht. Am 22.11.2017 erfolgte der "Spatenstich" für die Außenarbeiten.Nach umfangreichen Vorarbeiten zu Konzept, Planung, Finanzierungsmöglichkeiten und Ideen zur Umsetzung wurde am 12.06.2017 in einer Mitgliederversammlung der Beschluss zum Gesamtprojekt "Sanierung samt Um- und Zubau Feuerwehrhaus" gefasst.Mehr dazu finden Sie auf der Homepage der FF Atzenbrugg