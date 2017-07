Achtung: Totalsperre

17.07.2017, 11:45 Uhr

Totalsperre der B19 vom Kreisverkehr St. Christophen bis Kreisverkehr Zubringer St. Christophen A1 von 24.7. bis 6.8. 2017

Verkehrsführung PKW:

BEZIRK TULLN / ST. CHRISTOPHEN. Nachdem die Sanierungen an den Brückenobjekten abgeschlossen sind erfolgt die Generalinstandsetzung der Fahrbahn und es ist daher in dieser Phase eine Totalsperre zwischen den beiden Kreisverkehren erforderlich.Die Verkehrsführung für PKW's führt vom Kreisverkehr St. Christophen B 19/L 2303 über die L 2303 (Mühlenstraße, Hainfelderstraße), die St. Pöltner Straße zum Kreisverkehr B 19/L 129 (Tausendblum, Billa).Als kleinräumige Umleitung für die PKW's in Fahrtrichtung Süden besteht die RouteHauptstraße im Ortsgebiet von St. Christophen.

Verkehrsführung LKW:

Die Verkehrsführung für LKW's erfolgt über die Route Kreisverkehr ZubringerSt. Christophen (B 19/B 19Z) über die B 19 zur B 44 und über das Landesstraßennetz weiter zur Autobahnanschlussstelle Altlengbach.Die Umleitungsrouten sind ausgeschildert.Der NÖ Straßendienst ersucht die AnrainerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen um ihr Verständnis während der Bauarbeiten.Ein großräumiges Ausweichen auf andere Routen ist zu empfehlen.