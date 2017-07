Aktivsommer: Freiplatz des BG/BRG wird genutzt

21.07.2017, 08:51 Uhr

Die Tullner Vereine haben ab sofort eine weitere Örtlichkeit, um ihre Aktivsommer-Angebote abzuhalten: Der Fußballplatz, der Mehrzweckplatz und die Laufbahn stehen in den Sommerferien für Tullner Vereine im Rahmen des Tullner Aktivsommers zur Nutzung durch Kinder und Jugendliche zur kostenlos Verfügung.Wolfgang Mayrhofer, Stadtrat für Jugend und Vereine: „Vereine haben oft zu wenig Platz, wenn viele Kinder zu ihren Aktivsommer-Veranstaltungen kommen – seitens der Stadtgemeinde können wir hier nun ein tolles Angebot machen.“Mag. Johannes Sykora, Stadtrat für Familie und Gesundheit: „Die Plätze waren bisher im Sommer ungenutzt – daher kam uns die Idee zu dem Angebot im Rahmen des Aktivsommers. Vielen Dank an den Landesschulrat und an die Schulleiterin Irene Schlager, die das ermöglicht haben.“

Online-Reservierung für Vereine

Spiel, Spaß und Spannung beim Tullner Aktivsommer

Kreativ, Abenteuer, Sport

Stempel sammeln und gewinn

Vereine können sich über das Online-Buchungssystem VENUZLE für die Nutzung der Anlagen beim Bundesschulzentrum anmelden (Direkt-Link: https://partner.venuzle.at/stadt-tulln/venues/ ). Die Schlüssel sind danach beim Hallenwart abzuholen. Wichtig bei der Nutzung: Die Plätze dürfen nicht mit Fußballschuhen bespielt werden und die übrigen Freiflächen und das Schulgebäude dürfen nicht betreten werden.Der Tullner Aktivsommer ist ein jährlicher Fixpunkt in den Sommerferien und bietet neben den beliebten Klassikern wie Fußball und Wasserschi-Fahren auch abenteuerliche und künstlerische Programmpunkte für Kinder zwischen 5 und 16 Jahren. Die Angebote sind altersgerecht zusammengestellt und versprechen viel Spaß und Abwechslung – damit die Eltern ihre Kinder auch in der schulfreien Zeit in guten Händen wissen.Auszug aus dem Aktivsommer-ProgrammMi 26.7.: „Pippi in der Suppenschüssel“, Leserattenclub der Stadtbücherei TullnDo 27.7.: Bogenschießen mit dem Bogensport Club DianaFr 28.7.: Bioblo-Bau-WorkshopFr 28.7.: „Wir bauen eine Rakete“ mit der Fachhochschule TullnSo 30.7.: Tiere am TeichMo 31.7.: Dekorationen und Malspaß auf GlasMi 2.8.: Fußball schnuppernAb Do 3.8.: Theaterworkshop für JugendlicheFr 4.8.: Feuerwehr LangenlebarnDi 8.8.: Besuch bei der PolizeiMi 9.8.: Basketball Schnupper-TrainingEine vollständige Terminliste sowie eventuelle Änderungen gibt es tagesaktuell im Internet unter www.tullner-aktivsommer.at.enBei allen Veranstaltungen können die Kinder und Jugendlichen wieder Stempel sammeln und mit mindestens sechs Einträgen auf ihrer Stempelkarte tolle Preise gewinnen. Das Aktivsommer- Programmheft mit Stempelkarte wird per Post verteilt und ist beim Bürgerservice Tulln und Langenlebarn erhältlich.