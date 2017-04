Ausstellung „Zugespitzt und Vogelfrei“ eröffnet Hagenthaler Kulturtage

25.04.2017, 10:27 Uhr

In lebendigen farbenfrohen Keramiken spiegelt sich das wieder, was ihren Lifestyle repräsentiert. Naturverbunden, sich in Erde ausdrücken, das zeigen gleichzeitig 30 ihrer Schüler mit ausgesuchten Objekten aus den letzten fünf Jahren. So zeigt sich eine frische Vielfalt in dem Bewusstsein, dass all diese Objekte aus einem Material - dem Ton - an einem Platz in der Gemeinde St. Andrä-Wördern entstanden sind.

Zur Sache:

In der Laudatio von Gemeinderat Alfred Stachelberger wurde mit Worten ein Bild von der Künstlerin gemalt, das wie der breite Bogen ihrer Werke die Vielseitigkeit der Künstlerin und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten einfühlsam vermittelte. Vom Gartenbau über Yoga bis hin zur Keramik und zum Bild. Dazwischen gibt es keine Widersprüche nur Verbindendes.Musikhochschulstudentin Sophie Hörmann begeitete den Abend auf ihrer Harfe mit wunderbaren Klängen, bestimmt angenehm und berührend. Das vegan-vegetarische Buffet erfreute sich grosser Beliebtheit, auf Alkohol wurde verzichtet, stattdessen eine breite Palette wunderbarer einheimischer Säfte serviert.Die Ausstellung ist bis zum 14.5.17 geöffnet und kann während der Öffnungszeiten des Kuturcafes besichtigt werden. (tgl. außer Mittwoch)aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier