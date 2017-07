Auto blieb in Böschung stecken

24.07.2017, 17:28 Uhr

Die FF Fels wurde als ortskundige Feuerwehr und zur Unterstützung mit alarmiert.Die FF Grafenwörth rückte mit ihrem Wechselladerfahrzeug und dem Rüstlöschfahrzeug zu unserem vereinbarten Treffpunkt an. Die Felser Florianis lotsten die Kameraden am bestmöglichen Weg in den Steinergraben, wo dann mittels Kran des Wechselladefahrzeugs das Fahrzeug geborgen werden konnte.FF Grafenwörth – 5 MannFF Fels am Wagram – 4 Mann