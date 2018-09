Begehrte Bildungsberatung on Tour in der Rosenarcade Tulln

16.09.2018, 13:15 Uhr

AK-BildungsexpertInnen informierten mobil im Einkaufszentrum

TULLN (pa). Weiterbildung ist stark gefragt. Das weiß die AK Niederösterreich nicht nur von ihrer alltäglichen Arbeit und ihren Weiterbildungstagen in den Bezirken. Auch die „Bildungsberatung on Tour“ erfreut sich großer Nachfrage. Das mobile Beratungsangebot machte kürzlich in der Rosenarcade Tulln Station und wurde von den BesucherInnen gerne angenommen. Zahlreiche Interessierte ließen sich von 9 bis 18 Uhr von den AK-ExpertInnen und den KollegInnen aus dem Netzwerk Bildungsberatung Niederösterreich am Infostand zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, zu Bildungsförderungen und Bildungskarenz beraten.

„Wir beobachten, dass Anfragen an uns zum Thema Aus- und Weiterbildung von Jahr zu Jahr zunehmen. Darum professionalisieren und erweitern wir unsere Angebote ständig, um allen Interessierten optimale Orientierung im Weiterbildungsdschungel zu bieten. Mit unserer mobilen Beratung sprechen wir Bildungshungrige vor Ort an und sind damit noch näher bei unseren Mitgliedern“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Günter Kraft.