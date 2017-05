"Bewegt begegnet" in der Pfarrkirche

02.05.2017, 08:02 Uhr

Pfarrer Anton Schwinner feierte mit der Pfarrgemeinde und den Gästen am Sonntag nach Ostern einen lebhaften Gottesdienst, musikalisch umrahmt von Johannes Zeinler an der Orgel sowie mit Gesang von Claudia Scharwitzl und Julia Heinl. Auch in der Predigt ging es um das gegenseitige Kennenlernen: Ostern steht für Auferstehung, Leben! Und dann beginnt die Frohe Botschaft mit „Als die Jünger aus Furcht die Türen verschlossen hatten“? Vor 2000 Jahren hatten die Jünger die Türen zur Außenwelt verschlossen. Sie fürchteten sich vor der Welt, so wie sie war. Sie hatten Hoffnung, glaubten an eine Zukunft, wollten die Welt retten. Dann brach alles mit dem Karfreitag zusammen. Sie schafften sich einen verschlossenen Ort, ein Rückzugsgebiet, an dem sie sich sicher fühlen konnten.

Sicht erhellt

Auch heute schaffen wir uns unsere kleine Welt, in der wir uns sicher fühlen können. Wir bauen uns verschlossene Türen aus Angst um unsere Gesundheit, aus Sorge um das Wohlergehen unserer Familie, aus dem Bedürfnis nach Anerkennung, aus Zielstrebigkeit auf ein bestimmtes Ziel, berufliches Weiterkommen, ... Wir bleiben also in unseren eigenen Grenzen - sie bieten uns Schutz, wir fühlen uns geborgen. Wir ziehen uns lieber auf das zurück, was wir kontrollieren können. Aber, schotten wir uns nicht gleichzeitig auch von der Außenwelt ab? Wird es manchmal nicht auch ein wenig eng hier drin?Da „...kam Jesus, trat in ihre Mitte...“ Was ist passiert? Es gibt eine Begegnung zwischen meiner Welt und dem Draußen. Und dann? Dann geschieht bei einer Begegnung immer auch ein Austausch, die Grenzen werden durchlässig und nichts ist mehr so wie es vorher war. Und jetzt, wo wir sie sehen, können wir beginnen, diese Türen anzunehmen, zu akzeptieren und unseren Ängsten bewusst zu begegnen. Eine Begegnung also, die verändert. Unsere kleine Welt verändert sich, wir verändern uns. Denn wir können nun die „Türen“ öffnen, wir können durch sie das rauslassen und weitergeben, was uns bewegt hat – und verändern dadurch auch ein Stück Welt. So wie die Kerze hier etwas verändert, sie unsere Sicht erhellt. Eine kleine Flamme von der Osterkerze – für uns verweist sie auf den auferstandenen Jesus Christus. Ein kleines Licht, das so viel bewirkt.Die SchülerInnen der FSB bereiteten im r.k. Religionsunterricht bei Frau Prof. Martha Vogl Elemente für den Gottesdienst vor und gestalteten diesen aktiv mit. So regten sie mit verschiedenen Begrüßungsriten in den diversen Ländern an, sich gegenseitig zu begegnen. Auch gestalteten sie einen persönlichen Dialog mit zentralen Aussagen des Evangeliums, wo es um die Frage des Glaubens ging, sowie die Fürbitten. Im Anschluss luden die Jugendlichen der ersten und zweiten Klasse der FSB zum Frühschoppen und zur Begegnung im Pfarrsaal ein. Auch BewohnerInnen des Rosenheims feierten heuer wieder mit.Abschließend noch einige persönliche Eindrücke vom Tag:"Ich war bei der musikalischen Begleitung des Gottesdienstes tätig, und ich fand es toll, dass wir, obwohl wir uns vorher nicht begegnet sind, uns sofort untereinander halfen und es gut funktionierte." Maximilian"Ich habe bei der Getränkeausgabe mitgeholfen und es war deutlich zu spüren, wie fröhlich und gut gelaunt alle Anwesenden waren, man hat ihnen die Freude am Gottesdienst angesehen." Chiara"Am besten hat mir gefallen, dass so viele beim Pfarrcafé waren und wir uns auch mit Flüchtlingen und ihrer Betreuerin unterhalten konnten." Vivien