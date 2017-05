"Bist Du deppert": Bundesheer im Fokus

13.05.2017, 05:03 Uhr

BEZIRK TULLN / Ö (pa). "Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt" schien das Motto von Norbert Darabos bei einigen seiner Personalentscheidungen gewesen zu sein. Rudi Roubinek und Gregor Seberg gehen drei Fällen davon genauer nach.Unter Verteidigungsminister Norbert Darabos wurden auf Führungsebene des Bundesheeres mehrere Personalentscheidungen aus unsachlichen Gründen, allem Anschein nach politisch motiviert, und letztlich rechtswidrig, getroffen. Am bekanntesten ist der Fall aus dem Jahr 2011, der misslungenen Absetzung des damaligen Generalstabschefs Edmund Entacher. Was bisher weniger bekannt war: Diese letztlich gescheiterten Personalrochaden kosteten viel Steuergeld.Betroffen waren zwei Generäle und ein Abteilungsleiter – in allen drei Fällen ging die Aktion nach hinten los: Nicht nur beschwerten sich die drei Männer und bekamen Recht, die Republik musste auch noch Schadenersatz beziehungsweise Verdienstentgang bezahlen.

Keine Vertragsverlängerung für Freyo Apfalter

Obwohl der Generalleutnant zunächst als "in höchstem Ausmaß geeignet" war, befand die Weiterbestellungskommission in der finalen Beurteilung im Jahr 2012, dieser sei nur "in hohem Maß geeignet" – ein kleiner, aber entscheidender Unterschied: Apfalters Vertrag wurde nicht verlängert. Laut Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2016 war die Nichtverlängerung des Vertrags nicht rechtens: Unter anderem stellt das Gericht einen "Ermessensmissbrauch" bei Generalstabschef Othmar Commenda fest. Die Republik muss Apfalter nun mindestens einen Verdienstentgang von 8.240,77 € ersetzen – die Kosten könnten laut seinem Anwalt aber noch auf bis zu 50.000 € steigen. Nun ermittelt außerdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Commenda.Norbert Darabos wollte auf Anfrage weder zu diesem, noch zu den anderen beiden Fällen, Stellung nehmen.