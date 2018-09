Club Niederösterreich, Austrotherm & Co helfen wieder!

16.09.2018, 14:08 Uhr

„Austrotherm hat als österreichisches Familienunternehmen für die Regionen um die Standorte eine besondere Verantwortung. Daher ist es uns auch ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit dem Club Niederösterreich in Not geratenen Familien schnell und unbürokratisch zu helfen“, betonte Austrotherm-Geschäftsführer Gerald Prinzhorn bei der Übergabe einer Spende in Höhe von Euro 5.000,– an eine Witwe und Mutter von drei Schulkindern im Alter zwischen acht und 17 Jahren, deren Lebensgefährte im April im Alter von 52 Jahren völlig unerwartet an den Folgen einer Gehirnblutung verstorben ist. Der Baumit-Mitarbeiter hatte bereits eineinhalb Jahre zuvor einen Schlaganfall erlitten, der ihn weitgehend berufsunfähig gemacht hatte, wodurch die finanzielle Situation der Familie schon länger sehr gespannt ist, zumal das Eigenheim dringender Sanierungsmaßnahmen bedarf.

12.000 Euro eingespielt

Erlöst wurde die Spende im Rahmen des 2. Austrotherm-Fußballgolf-Turniers des Club Niederösterreich im Juni auf dem Platz des Diamond Country Club Atzenbrugg. Dabei ging es im Wesentlichen darum, in mehreren, von Fußballprofis wie Toni Pfeffer, Felix Gasselich, Michi Hatz, Jörn Bjerregaard u. a. angeführten „Flights“ einen Fußball analog zum Golfen mit mööglichst wenigen Schüssen in vergrößerten Löchern zu versenken.Dank zahlreicher Sponsoren, allen voran Austrotherm GmbH sowie Planie GmbH, Brucha GmbH, Heidecker GmbH, Uniqa Versicherung, Rotary Club Tulln, Diamond Country Club Atzenbrugg, Hebenstreit Sportmarketing, Weingut Markus Huber, Weingut Christian Rainprecht, Coca Cola und Henkell konnten insgesamt sensationelle 12.000 Euro eingespielt werden. Damit kann gleich mehreren in Not geratenen Menschen geholfen werden.wurde 1980 als überparteiliche Interessengemeinschaft für den ländlichen Raum gegründet und versteht sich als Plattform und Ideenbörse für Information und Diskussion, als Stimme für den Dialog zwischen Stadt und Land, als Wegbereiter für kulturelles Schaffen und nicht zuletzt auch als Initiator sozialen Engagements.Die Austrotherm GmbH ist führender österreichischer Produzent von energiesparenden Dämmstoffen und Teil des niederösterreichischen Familienunternehmens Schmid Industrieholding (Baumit, Wopfinger Transportbeton, Murexin).