Dachausbau für Privatschule Kreamont in STAW

16.09.2018, 11:52 Uhr

Mehr Platz für SchülerInnen der PS Kreamont in STAW

Am Donnerstag den 6.9. 2018 gab es in der Privatschule Kreamont eine kleine Feier, anlässlich der Fertigstellung des Dachausbaus des Schulgebäudes. Die Gäste zu diesem Anlass waren unter anderen Herr Bürgermeister Titz, Frau Vizebügermeister Uli Fischer, Herr und Frau Semler, Vertreter des Gemeinderates von St. Andrä-Wördern und die Führungskräfte der Handwerksbetriebe, die den Ausbau ausführten. Herr Peter Mayr- Harting, Mitglied und Elternteil des Elternvereins der Privatschule Kreamont, fand lobende Wort, ob der guten Zusammenarbeit zwischen Schule, Gemeinde und den Handwerkern, die durchwegs aus dem Ort oder der näheren Umgebung kamen.Vor ungefähr drei Jahren entstanden die ersten Überlegungen für einen Dachausbau. Durch die schnell wachsende Schülerzahl wurde das Projekt immer dringlicher und mit der Einführung der Soziokratie als neue Organisationsform des Elternvereins der Kreamont, wurde der Ausbau zum ersten großen Projekt, das immer schneller konkrete Formen annahm. Schließlich wurde von Peter Mayr-Harting ein fertig ausgearbeitetes Konzept im Gemeinderat vorgestellt. Dieser Vorschlag fand große Zustimmung des Gemeinderates und wurde einstimmig angenommen. Dies war der Startschuss für dieses ehrgeizige Projekt. In einer sehr kurzen Zeitspanne, in den Sommermonaten dieses Jahres, wurde der Ausbau dank der ortsansässigen Professionisten und der tatkräftigen Eltern umgesetzt.Durch diesen Ausbau wurde die Schule um drei Räume inklusive zusätzlicher Sanitäranlagen erweitert, die es dem Lehrer-Team unter der Leitung von Frau Manuela Gusterschitz ermöglichen, die Kinder noch besser in ihrem Lernen zu unterstützen. Für alle Interessenten, die dieses gelungene Projekt und die Schule näher kennenlernen wollen, bietet sich der Tag der offenen Tür am Freitag der 19.10 2018 an.Dieses Projekt zeigt wieder die große Unterstützungsbereitschaft der Gemeinde, der die Privatschule Kreamont schon seit ihren Anfängen viel zu verdanken hat.Mag. Kornelia Reichel (Team Öffentlichkeitsarbeit Privatschule Kreamont)