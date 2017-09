Digitale Hilfe beim ökologischen Garteln

27.09.2017, 21:11 Uhr

Förderung von Flora und Fauna

„Natur im Garten“ ist eine Erfolgsgeschichte. Seit über 18 Jahren setzt sich die Aktion für die Ökologisierung der Gärten und Grünräume in Niederösterreich und über die Grenzen hinaus ein. „Über 15.000 Gartenfreundinnen und Gartenfreunde pflegen alle ihre Gärten streng nach den ,Natur im Garten‘ Kriterien ohne Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf. Wer seinen Garten ökologisch pflegt, der fördert die Vielfalt der heimischen Fauna und Flora“, so Wilfing. Die Expertinnen und Experten von ,Natur im Garten‘ helfen, Garteninteressierte stets am neuesten Stand zu halten. Mit Erfolg: So beantwortete etwa das „Natur im Garten“ Telefon in 18 Jahren seit seinem Bestehen über 540.000 Anfragen zu allen Themen rund ums ökologische Garteln.Auf der neu gestalteten Website von „Natur im Garten“ wurden die Informationen zielgruppenspezifisch aufbereitetet. „Auf der neuen Website werden alle, die einen grünen Daumen haben oder sich diesen aneignen wollen, fündig. Angefangen von Laien über Pädagoginnen bzw. Pädagogen bis hin zu Experten oder Gartenbauprofis - wir holen unsere Besucherinnen und Besucher dort ab, wo sie es wünschen“, so „Natur im Garten“ Obmann Christan Rädler.