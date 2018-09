Dreharbeiten beim Franzlbauern in Hintersdorf

11.09.2018, 12:36 Uhr

Prof. Hademar Bankhofer erzählt auf schauTV über den Kürbis

HINTERSDORF (pa). Der Innenhof des Bauern Franz Hascher in Hintersdorf war dieser Tage Kulisse für einen Beitrag über den Kürbis. Prof. Hademar Bankhofer drehte für schauTV eine Sendung über die wohltuende Wirkung der beliebten Gemüsesorte.Der Bauer in der Haselbacher Straße, den in Niederösterreich alle liebevoll den „Franzlbauer“ nennen, baut Speise- und Zierkürbisse aller Art an und präsentiert sie mit viel Liebe auf seinem Anwesen. Redakteurin Judith Tieber und Gesundheits-Publizist Prof. Hademar Bankhofer drehten dort für das TV-Magazin „schauLeben“, das täglich im Privatsender schauTV um 18:00 Uhr ausgestrahlt wird.

Kürbis als Wundergemüse

Diesmal stand das Fruchtfleisch der Speisekürbisse im Mittelpunkt der Sendung. Prof. Bankhofer sprach über gesundheitliche Wirkungen auf den Menschen: Kürbisse stärken die Blase der Frau, die Prostata des Mannes, unterstützen die Bauchspeicheldrüse und nehmen einen positiven Einfluss auf das Cholesterin, auf die Atemwege und auf die Immunkraft.Das Kürbisgespräch Bankhofer-Tieber wird am Mittwoch, den 19. September ausgestrahlt.Die nächsten Sendungen von „schauLeben“ auf schauTV:o 19. September: Kürbiso 26. September: Augeno 03. Oktober: Gesundes HerzProf. Hademar Bankhofer, Jahrgang 1941, zählt zu den führenden Gesundheitspublizisten im deutschsprachigen Raum, ist seit 50 Jahren in den Printmedien vertreten und seit 40 Jahren in Fernsehen und Radio präsent. Seine Kernthemen sind gesunde Ernährung, Naturarzneien, Hausmittel, Prävention und Lebenshilfe. Er hat bisher 61 Bücher geschrieben, wovon viele Bestseller geworden sind.