Ein Vormittag am Bauernhof

20.07.2017, 14:55 Uhr

Nach der Begrüßung durch Ricarda Öllerer, der Ferienkoordinatorin, ging es auch schon los. Ein Gruppenbild von allen und dann konnten die Kinder die Rinder füttern. Toll war als Benjamin und Markus zwei Kälber aus dem Stall holten. Ganz nahe waren die Mädchen und Burschen den Tieren. Am tollsten war es, als Bäuerin Elfriede Öllerer Fingerfarben austeilte. Damit konnte man die Tiere bemalen! Die Kälber ließen alles in stoischer Ruhe über sich ergehen. Die kleinen Katzen die am Bauernhof waren und der Hofhund wurden auch von den Kindern gestreichelt und geherzt. Mit dem Traktor ging es durch das Anwesen.Zum Schluss bereitet Dario für die Kinder gegrilltes und zum Trinken gab es auch etwas. Im Nu war der Vormittag zu ende. Als die Eltern die Kinder abholten gingen sie nur schweren Herzens mit. Gerne wären manche auch am Nachmittag bei den Tieren am Bauernhof geblieben. Ricarda Öllerer dankte Bernhard und Elfriede Öllerer und ihren fleißigen Helfern Moritz, Markus, Dario und Benjamin für den Aufwand.Mehr auf www-oe-news.at