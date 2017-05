Erinnerungsfest des Mobilen Palliativteams

08.05.2017, 19:59 Uhr

Berührende Texte

Am 5. Mai veranstaltete das MPT des LPH Tulln im Festsaal des Rosenheimes bereits zum fünften Mal ein Erinnerungsfest, das heuer ganz unter das Symbol des „Regenbogens“ gestellt wurde. In Stille wurde jener Menschen gedacht, die im vergangenen Jahr verstorben und von den MitarbeiterInnen des MPT begleitet worden waren. Die gut besuchte Feier wurde mit berührenden Texten und Bildern gestaltet und durch Gitarrenmusik der Gitarristin Konstancja Furch-Bargielska untermalt. MitarbeiterInnen des MPT verlasen die Namen aller Verstorbenen und Angehörige entzündeten bunte Schwimmkerzen. Der Regenbogen, als Zeichen für Traurigkeit, aber auch für Hoffnung, ließ die Trauernden nochmals zurückschauen und auch mit neuem Mut nach vorne blicken.„Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 160 Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet, fünf davon waren Kinder“, so Monika Korneisel, Koordinatorin des Mobilen Palliativteams. Zum Abschied erhielt jeder Besucher eine bunte Kerze in den Farben des Regenbogens, die er mit nach Hause nehmen durfte.Bei der anschließenden Agape, bot sich die Gelegenheit nochmals ins Gespräch zu kommen.

Die Angebote des Palliativteams werden vom Land NÖ gefördert und sind für die Betroffenen kostenlos. Infos unter Tel.: 02272/65000 745317.