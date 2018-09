Fahrzeugüberschlag bei Ollern

08.09.2018, 09:00 Uhr

Um 0.14 Uhr wurde die Einsatzmannschaft der FF Ollern zur Fahrzeugbergung in Ollern alarmiert und rückte nach vier Minuten zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits die Polizei und der Rettungsdienst mit einem Rettungstransportwagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Das Rote Kreuz Sieghartskirchen war bereits mit dem verletzten Fahrer unterwegs in das Donauklinikum Tulln. Nach der Erstversorgung wurden der Verletzte Beifahrer in das Landeskrankenhaus St. Pölten transportiert. Von der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Der PKW wurde mittels Seilwinde geborgen. Acker und Straße wurden von herumliegenden Wrackteilen befreit. Die Polizei führt die Erhebungen zur Unfallursache.

Gegen 1.15 Uhr konnte die Feuerwehr wieder das Einrücken an die alarmierende Stelle melden.Im Einsatz standen:FF Ollern mit zwei Fahrzeugen und zehn MitgliedernRK Tulln mit RTW und NEFRK Sieghartskirchen (1 RTW)RK Purkersdorf (1 RTW)Bundespolizei 1 Sektorstreife