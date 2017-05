"Ganz in Weiß"

08.05.2017, 19:50 Uhr

Fotoshooting in Gneixendorf

Bereits am Vormittag rückte die Feuerwehr zur Unterstützung der Hochzeit aus: Am Gneixendorfer Flughafen stand ein Fotoshooting auf dem Programm - am Bild sollte die Verbundenheit zwischen den beiden großen Hobbys das Brautpaars (Fliegerei und Feuerwehr) verewigt werden. Unser Wechselladefahrzeug stand dabei als "Model" zur Verfügung.Zur Gratulation am Nachmittag hatten sich die Feuerwehr und die Feuerwehrjugend mit einem Schlauchtunnel eingestellt, außerdem waren Blumen und ein Geschenk für das Brautpaar mit dabei.

Bei der Agape dabei

Neben dem obligatorischen Zielspritzen mit der Kübelspritze ließen man aber auch eine uralte Tradition wiederaufleben: Das Trinken aus dem Feuerwehr-Füllhorn, ein Traditionsgegenstand, der viel zu lange im Kasten verstaubt ist. Bei der anschließenden Agape im Pfarrgarten war dann die Feuerwehr ebenfalls noch zu Gast. Die Kameraden der Feuerwehr Grafenwörth wünschen Alex und Jürgen alles Liebe und viel Glück für die Zukunft!