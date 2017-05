Gemüsepflanzen für's Fensterbrett

08.05.2017, 19:54 Uhr

10.000 Paradeiser- und Paprikapflanzen für Balkon und Fensterbrett wurden in ganz Niederösterreich verteilt!

BEZIRK TULLN (pa). Nach dem Motto „Pflanzen, Gießen & Genießen“ verteilte „So schmeckt Niederösterreich“ 10.000 Paradeiser-, Paprika- und Chilipflanzen in ganz Niederösterreich, um ein Zeichen für mehr regionales Gemüse in den Städten zu setzen. Auch im Bezirk Tulln wurde fleißig verteilt.In der Stadt Tulln war die Pflanzenverteilaktion von „So schmeckt Niederösterreich ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher holten sich ihre Paradeiser-, Paprika- oder Chilipflanzen ab. Auch Nationalrat Johann Höfinger legte Hand an und verteilte die Pflanzen für ein stärkeres Bewusstsein bei der Bevölkerung für regionale Lebensmittel.

Hegen und Pflegen

Bewusstsein stärken

Gemüse anbauen, hegen & pflegen und dann den vollen Geschmack ernten – das ist der wohl schönste Moment für jeden. „So schmeckt Niederösterreich“ versucht mit dieser Aktion Konsumentinnen und Konsumenten die Vielfalt und hohe Qualität heimischer Lebensmittel näher zu bringen. Nicht nur Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer können Gemüse anbauen, Kräuter und robuste Gemüsepflanzen gedeihen fast überall. Wer selbst Gemüse zieht erlebt wie sich Witterung und Schädlinge auf die Pflanzen auswirken können und bringt mehr Verständnis für die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern auf.„Mit unserer Pflanzerl-Verteilaktion stärken wir das Bewusstsein für unsere heimischen Lebensmittel – denn vor allem in den Städten wissen viele gar nicht mehr, woher unsere täglichen Lebensmittel kommen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man das Anbauen, Hegen und Pflegen von Gemüse einmal selbst miterlebt“, so LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.Nähere Informationen zur Veranstaltung und zu regionalen, saisonalen Lebensmitteln erhalten Interessierte bei der eNu-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ auf www.soschmecktnoe.at oder unter der Telefonnummer 02742 219 19.