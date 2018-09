Grafenwörth: Auto landete im Graben

11.09.2018, 12:14 Uhr

Am folgenden Tag forderte der Fahrzeuglenker dann zur Bergung des Fahrzeuges die Hilfe der Feuerwehr Grafenwörth an.Die mit Rüstlösch- und Wechselladefahrzeug angerückten Grafenwörther sicherten die Unfallstelle und konnten binnen kurzer Zeit per Ladekran das Unfallwrack aus dem Graben bergen.Nach dem gesicherten Abstellen in Grafenwörth konnte die Mannschaft wieder einrücken.