Grafenwörth: Haft für Drogen-Bauern

09.05.2017, 21:30 Uhr

Zehn Monate bedingt wegen Cannabis-Plantage: Urteil rechtskräftig.

GRAFENWÖRTH / BEZIRK (ip). Vor einer schwierigen Entscheidung stand der St. Pöltner Richter Slawomir Wiaderek im Prozess gegen einen 39-Jährigen aus dem Bezirk Tulln, der, seiner Aussage nach, auf Cannabis zur Behandlung seiner Schmerzen angewiesen sei.Nachdem er aufgrund seiner Krankheit bei einer Größe von 190 Zentimetern und einem Gewicht von 45 Kilo fünf Tage im Koma lag, beschloss der geringfügig Beschäftigte im Jahr 2015, selbst Hanfpflanzen anzubauen, um möglichst preisgünstig an den Wirkstoff von Cannabis in für ihn geeigneter Qualität heranzukommen. Mehrmals seien seitens der Krankenkasse Anträge abgewiesen worden, die Kosten für Medikamente auf der Basis von Cannabis zu übernehmen. Er selbst, so der Beschuldigte, sei finanziell jedoch nicht in der Lage, dafür aufzukommen. Seit im Dezember 2016 anlässlich einer Hausdurchsuchung entsprechend große Mengen an Cannabis und eine Indooranlage mit Pflanzen sichergestellt worden war, kaufe er Cannabinoide in der Apotheke, nehme davon aber nur ein Viertel der notwendigen Dosis.

Strafverfolgung ist "geringeres Übel"

„Mein Leben dauert so lange, solange ich das Cannabis zur Verfügung habe“, erklärte der 39-Jährige und zum Hinweis des Richters, dass es in Österreich verboten sei, Cannabispflanzen zur Suchtgiftgewinnung anzubauen, meinte der Angeklagte: „Für mich war die Strafverfolgung das geringere Übel, besser, als Schmerzen zu haben und zu verhungern!“ Hinter seiner Vorgehensweise sei jedenfalls keine kriminelle Energie gesteckt.Am Vorwurf von Staatsanwalt Patrick Hinterleitner, wonach der 39-Jährige massiv gegen das Suchtmittelgesetz verstoßen habe, wofür in diesem Fall die Strafe bis zu fünf Jahren Haft vorgesehen ist, gab es nichts zu rütteln. Der Verteidiger des bislang unbescholtenen Drogenkonsumenten gab jedoch zu bedenken, dass eine Bewährungsstrafe wie ein Damoklesschwert auf seinen Mandanten herunterfallen könnte, wenn dieser aus den erwähnten Gründen möglicherweise wieder zum Suchtgift greift.Für eine Diversion war dem Richter aber die erzeugte Menge viel zu groß. Er verurteilte den 39-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und erteilte ihm die Weisung, seine begonnene Suchtberatung fortzusetzen (rechtskräftig).Hier geht's zum Artikel: Cannabis in Grafenwörth sichergestellt