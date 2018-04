Grafenwörther Florianis feiern Schutzpatron

30.04.2018, 14:17 Uhr

Nach dem Sammeln am Mühlplatz in Grafenwörth marschierte der Marschblock mit musikalischer Begleitung durch die Musikkapelle Grafenwörth zur Kirche, wo Pfarrer Witold Prusinski die Messe abhielt. Nach der Messe formierte sich der Marschblock wieder vor der Kirche, um im Heurigenlokal Ott noch in gemütlicher Runde zusammen zu sitzen.Die gemeinsamen Florianimessen der fünf Feuerwehren der Marktgemeinde Grafenwörth werden seit dem Jahr 2011 abgehalten und sind ein wesentlicher Teil der Tradition der Freiwilligen Feuerwehr.