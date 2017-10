Grandioses Konzert: Orgel trifft Volksmusik

12.10.2017, 21:25 Uhr

Vom Familiengesang bis zur Geigenmusik

„Wir möchten mit diesem Konzert in Atzenbrugg einerseits den Menschen die Tradition der Hausmusik auf der Orgel wieder näherbringen und gleichzeitig aufzeigen, wie qualitätvoll Volksmusik sein kann,“ so Edgar Niemeczek, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.Auf eine spannende Suche nach Spuren der Gemeinsamkeiten, Synergien und der gegenseitigen Beeinflussung von Volksmusik und Orgelklang begaben sich die Musiker des Familiengesangs Knöpfl sowie der Schrambacher Geigenmusik zusammen mit dem Organisten Michael Poglitsch am Sonntag in der Schlosskapelle Atzenbrugg. Schwerpunkt in diesem Jahr waren Lieder um unsere schöne Natur. Das Programm reichte von Tänzen des oberösterreichischen Barockkomponisten Johann Adam Scheibl, über traditionelle Volkslieder aus ganz Österreich bis hin zeitgenössischer Volks- und Orgelmusik. Im Anschluss konnten sich die Besucher bei einem Gläschen Atzenbrugger Wein mit den Musikern über das besondere Konzertereignis austauschen.Seit 2010 fügt sich die alljährliche von der Volkskultur Niederösterreich konzipierte Veranstaltung „Orgel trifft Volksmusik“ harmonisch in die Schubertiade der Marktgemeinde Atzenbrugg ein.Im Rahmen des Konzerts wurde die neue CD „Orgel trifft Volksmusik 2“ vorgestellt, die das Konzert des Vorjahres zum Inhalt hat und die ab sofort im Geschäft „volkskultur – Bücher & CDs“ in Krems-Stein erhältlich ist.