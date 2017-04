GRATIS Zumba in der Wagramhalle

Sei dabei bei der ZUMBA® PARTY für Jung und Alt!



Wann?um 19:00-21:00Wo? Wagramhalle, Kirchberg am WagramBewege dich zu heißen Rhythmen und lass die Sonne rein! Salsa, Chacha, Reggaeton, Pop und ein paar Klassiker aus den 80ern und 90ern warten auf euch!Dresscode: Sommerlich bunt! Be yourself! Have fun!Alle Spenden kommen dem Kindergarten Kirchberg am Wagram zugute.

Programm:

19:00 Zumba Gold & Warm-upIdeal für Einsteiger, Senioren und Kinder; viel Spaß ohne schnelle Drehungen und Sprünge.19:45 Zumba FitnessFür alle, die MEHR wollen! Wir rocken die Wagramhalle mit diesem wunderbaren Tanzworkout!21:00 Tombola!! Unter allen angemeldeten und aktiven Teilnehmern werden kleine Preise verlost, darunter auch Gutscheine für Kurse des USC Mama Fitness Infos unter 0650 97 86240 mail@mama-fitness.atDieses Event findest du auch auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1713280135638045/ Wir freuen uns auf eine unvergessliche Zumba Party :-)