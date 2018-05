"Green Art" ist nun offiziell eröffnet

04.05.2018, 21:28 Uhr

Gartensommer Niederösterreich: Eine Stadt wächst über sich hinaus.

TULLN. Die Stadtgemeinde Tulln und die Niederösterreich-Werbung luden heute, 4. Mai 2018, zur Eröffnung des Gartensommers Niederösterreich 2018. Unter dem Motto "Green Art – eine Stadt wächst über sich hinaus" präsentiert Tulln von 5. Mai bis 30. September 22 stadtweite Gartenkunstwerke und die Ausstellung "#TullnART – Garten der Künstler" im Rathaus/Minoritenkloster. Ein breit gefächerter Reigen aus über 200 Veranstaltungen rundet das Programm ab."Österreichweit wird die Veranstaltung ein Publikumsmagnet", führte Petra Stolba, Geschäftsführerin der Östereich Werbung aus. Das "Airship", das in Mailand und in Bologna war, sei nun endlich in Tulln "gelandet". Bürgermeister Peter Eisenschenk kehrte die Bedeutung des Festivals für die Stadt hervor: "Wir haben den Ehrgeiz, dass Tulln vorne ist, vor allem beim Thema Garten". Über die Bedeutung des Gartentourismus sprach Landesrätin Petra Bohuslav, die betonte, dass man mit "Green Art auf den Gartensommer noch eins draufsetzt".

Hier geht's zum Programm.