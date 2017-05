Heiß: Langenrohrer grillt sich auf Platz 1

13.05.2017, 04:41 Uhr

Erfolgreiche 19. Österreichische Grillstaatmeisterschaft powered by NAPOLEON für HLF Desperate Killer Griller

LANGENROHR / KREMS / HORN (pa). Am vergangenen Wochenende wurden Österreichs Grillchampions unter 41 angetretenen Grillmannschaften mit 80 Bewerbungsplätzen gesucht. Der Samstag bot den vielen Besuchern einen Blickfang auf rauchende Grillgeräte und deren Teams. Mitten im Geschehen die „HLF Desperate Killer Griller“ mit Teamchef und Grillstaatsmeister 2013 Franz Krautsack aus Langenrohr und seinem neuen Schülerteam der HLF Krems: Waltner Nina, Renner Annalena, Glatz Heinz, Paral Michael, Köck Patrick und Absolventen Strasser Viktoria, Kienast Daniel. Unter dem Motto „Eine Kulinarische Reise um die Welt“ wurden die Gäste durch die verschiedenen Kontinente mit Grillspeisen von Pute, Wild, Schwein, Rind und Dessert verwöhnt. Das Motto und die Betreuung der Gäste wurde mit dem 1. Platz in der Fun-Wertung belohnt.Bei den Gerichten lief es auch sehr gut.4. Platz bei der Pute5. Platz beim Wild2. Platz beim Schwein6. Platz beim DessertAbsolutes High light war der Gewinn der Königsdisziplin „Rind“. Hier konnte die Jury überzeugt werden. Nicht alleine die Zubereitung von dem Hüftsteaks war entscheidend, sondern auch die Top Qualität des Alpenland Rind, Rindfleisch à la carte und dem Wather-Smoker. Als Teamchef war es in Vergnügen mit Top Produkten aus den Regionen „So schmeckt NÖ“ zu arbeiten und seine Gäste zu verköstigen.In der Gesamtwertung wurde der 4. Platz erreicht und war somit wieder ein Top Ergebnis.