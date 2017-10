Kameraden luden zum Bezirkstag ein

15.10.2017, 17:53 Uhr



28.646 Stunden im Einsatz

Allen voran galt der Gruß den Hausherrn des Stiftes Klosterneuburg, Generalabt Bernhard Backovsky sowie Landesrat Ludwig Schleritzko. Zudem waren die Abgeordneten zum NÖ Landtag Christoph Kaufmann und Doris Hahn anwesend. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager war ebenfalls mit dabei, er lud im Namen der Stadtgemeinde zum abschließenden Buffet.Von der Feuerwehr waren der NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Bundesfeuerwehrrat Peter Ohniwas und der Bezirksfeuerwehrkommandant von Krems und Büroleiter des Landeskommandanten Martin Boyer in Klosterneuburg.Von der Behörde war Bezirkshauptmann von Tulln Andreas Riemer im Stiftskeller. Von den anderen Einsatzorganisationen war vom Roten Kreuz Landesrettungsrat Michael Weiß und von der Polizei die Chefinspektoren Leopold Heinl und Michael Scharf im Stift. Für den musikalischen Hintergrund sorgte die Blasmusik der Stadt Klosterneuburg.Nach der Begrüßung hielt Pater Pius Rainer Feiler das Totengedenken. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager freute sich über die erstmalige Abhaltung des Bezirksfeuerwehtages seit der Bezirkszusammenlegung in seiner Gemeinde.Im Bericht von Oberbrandrat Herbert Obermaißer war zu vernehmen, dass der Bezirk Tulln nach der Eingliederung von Klosterneuburg 98 Feuerwehren besitzt. Von den 5.367 Frauen und Männern sind 4.149 im Aktivstand. Zur Feuerwehrjugend gehören 281 Buben und Mädchen und im Reservestand sind 937 Mitglieder tätig.Die Feuerwehr leistete 3.264 Einsätze und war dabei 28.646 Stunden für die Bevölkerung im Einsatz. Für die Ausbildung waren 2.644 Übungen und Schulungen mit 100.562 Stunden zu tätigen. Sonstige Tätigkeiten waren 14.090 zu erledigen, dabei fielen 241.076 Stunden an.Die Feuerwehren des Bezirkes Tulln waren im abgelaufenen Jahr 19.998 Mal bei 370.284 Stunden für die Allgemeinheit unterwegs.Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner berichtete Neuigkeiten aus dem NÖ Landesfeuerwehrverband. Bezirkshauptmann Andreas Riemer freute sich in seiner Rede über die tolle Zusammenführung der Klosterneuburger Wehren mit dem Bezirksfeuerwehrkommando Tulln. Zum Abschluss dankte Landesrat Ludwig Schleritzko der Feuerwehr für ihren Einsatz. Er betonte wie wichtig und gut integriert das freiwillige Wesen in NÖ ist.Als letzten Punkt gab es die Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Feuerwehrmitglieder. Mit der NÖ Landeshymne endete der offizielle Teil des Bezirksfeuerwehrtages.

25 jährige Tätigkeit im FeuerwehrwesenRene Zimmermann, FF St. Andrä-WördernNorbert Aubrunner, FF Tulln StadtAndreas Eisler, FF Stulln StadtWolfgang Pepper, FF WilfersdorfRobert Schulteis, FF DürnrohrAlois Hahnl, FF ErpersdorfRupert Lorenz, FF Kierling40 jährige Tätigkeit im FeuerwehrwesenJosef Schwarz, FF DietersdorfKlaus Assmann, FF KönigstettenFriedrich Petrzela, FF LangenlebarnKarl Koberger, FF St. Andrä-WördernHerbert Lukas, FF St. Andrä-WördernWolfgang Stascha, FF St. Andrä-WördernGerhard Neumeister, FF WilfersdorfRudolf Friewald, FF MichelhausenReinhold Kail, FF Würmla50 jährige Tätigkeit im FeuerwehrwesenKurt Herzog, FF GreifensteinEwald Hantsh, FF WeidlingbachAusbildungsverdienstabzeichen in BronzeRoman Kainz, FF MuckendorfBenjamin Burkhart, FF NeudeggMarkus Friedrichstalle, FF FreundorfAusbildungsverdienstabzeichen in SilberMarkus Kellner, FF DietersdorfAusbildungsverdienstabzeichen in GoldGeorg Patrias, FF SieghartskirchenVerdienstmedaillie III. Klasse NÖ LandesfeuerwehrverbandMichael Scharf, PI KönigstettenWerner Karas, FF LangenlebarnAndreas Hauber, Betriebsfeuerwehr AVN DürnrohrVerdienstabzeichen 2. Stufe Österreichischer BundesfeuerwehrverbandFriedrich Ploiner, FF GrafenwörthAußerdem Überreichte der Bezirksfeuerwehrkommandant Pater Pius Rainer Feiler die Ernennungsurkunde zum Bezirksfeuerwehrkuraten. Dr. Maximiliaan van Erp erhielt sein Dekret zur Ernennung als Bezirksfeuerwehrarzt.