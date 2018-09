"Kompromisslose" Jugendliche im Bezirk Tulln gesucht

09.09.2018, 09:00 Uhr

"72 Stunden ohne Kompromiss": Jugendliche und Projektideen im Bezirk Tulln gesucht

TULLN. Wie können Jugendliche ihre Limits erkennen, wenn ihnen die Grenzen nur von außen festgelegt werden? „72 Stunden ohne Kompromiss“ ermöglicht Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren sich im Bezirk sozial zu engagieren und ihre Grenzen zu überwinden. Durch praxisorientiertes und eigenverantwortliches Handeln können sie Hintergründe und Bedürfnisse von Menschen erfahren, indem sie z.B. gemeinsam mit AsylwerberInnen deren Heime renovieren, integrative Veranstaltungen auf die Beine stellen, Theaterstücke zum Thema „Challenge your Limits“ gestalten oder auch gemeinsam mit Bedürftigen kochen.Die Projekte, die von verschiedensten Einrichtungen, Pfarren, Gemeinden oder auch Jugendgruppen entwickelt werden, drehen sich darum, den eigenen Horizont zu erweitern, Barrieren zu überwinden und lebendige Zeichen für Solidarität zu setzen. Solche Projekte können z.B. sein, ein gemeinsames Kochbuch verschiedener Kulturen zu entwickeln oder Raum für Austausch von Erfahrungen, Sprache, Religion und Kultur zu schaffen. Dazu gehört nicht nur die Renovierung und der Ausbau von Gemeinschaftsräumen, sondern beispielsweise auch die Organisation einer Bilderausstellung. Der Fantasie sind bei der Projektentwicklung keine Grenzen gesetzt. Für alle Fragen und Hilfestellungen von der Projektidee bis zur Umsetzung bietet die Katholische Jugend der Diözese St. Pölten einen Ideen- und Projektabend am 24. Mai 2018 in St. Pölten an (siehe Infobox).Die Aktion wird alle zwei Jahre von der Katholischen Jugend durchgeführt – heuer unter dem Motto „Challenge your Limits“. Rund 1.000 Jugendliche schalten sich alle zwei Jahre bei 40–50 Projekten in ganz Niederösterreich für Solidarität und Nächstenliebe ein – österreichweit sind es ca. 5.000 Jugendliche. 72 Stunden lang heißt es dann Ärmel hochkrempeln und sich sozial engagieren. Das Spannende dabei: Die Jugendlichen, Jugendgruppen, Schulklassen usw. werden einem Projekt zugeteilt oder melden sich mit ihrer eigenen Projektidee an!Sie haben als Einrichtung, Verein, Organisation, Gemeinde, Betrieb oder Pfarre eine Idee für ein Projekt, das Jugendliche in 72 Stunden umsetzen können? Die Projektkriterien, Projektideen, das Online-Anmeldeformular sowie alle Infos finden Sie unter www.72h.at.Mögliche Themen für Projekte sind Sprachen, Kulturen, Religionen, Generationen, Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigung, etc.Alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 Jahren (SchülerInnen, Lehrlinge, etc.), Jugendgruppen, Schulklassen und JugendleiterInnen können sich auf der Projektwebseite www.72h.at anmelden. Einzel- bzw. Gruppenanmeldung möglich. Gruppengröße: 5–15 Jugendliche. Unterkunft und Verpflegung werden von der Projekteinrichtung zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist kostenlos. Für SchülerInnen ist eine Schulfreistellung möglich.