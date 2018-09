Landjugend Tullnerfeld im Dienste der Gemeinnützigkeit

16.09.2018, 13:03 Uhr

"Wir freuen uns schon auf's Projektmarathon-Wochenende vom 21.-23.9. und sind gespannt auf unser Projekt! Wir möchten euch ganz herzlich zur Projektpräsentation am 23.09 einladen. Der Ort wird auf unserer Homepage bekannt gegeben, sobald wir ihn am Freitag Nachmittag bei der Projektübergabe erfahren.", so die Sprengelleitung Raphaela Hell und Lukas Feiertag.