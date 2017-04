Landwirtschaftsschulen sind mit Mustergarten vertreten

18.04.2017, 05:54 Uhr

Vorzeigeprojekt und Top-Ausflugsziel

Im Rahmen der Eröffnung der Gartensaison überzeugten sich auch Landeshauptmann-Stv. Johanna Mikl-Leitner und Landtagsabgeordneter Alfred Riedl über das Angebot im Mustergarten der Landwirtschaftsschulen. „Die Garten Tulln hat sich zu einem europaweit einzigartigen Vorzeigeprojekt für die ökologische Pflege und Gestaltung von Gärten sowie zu einem Top-Ausflugsziel in Niederösterreich entwickelt“, so Mikl-Leitner.Die Landesgartenschau in Tulln hat vom 8. April bis 15. Oktober 2017 täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Details zu den Veranstaltungen finden Sie hier aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier