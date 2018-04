Langenrohr: Malwettbewerb für Kinder

25.04.2018, 14:12 Uhr

Ernsting’s family feiert Familie und Fantasie

LANGENROHR / TULLN / NÖ (pa). Unter dem Motto „Wir feiern Familie! Was feierst Du?“ ruft das Textilunternehmen Ernsting’s family im Rahmen eines Malwettbewerbes Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren dazu auf, möglichst farbenfroh und fantasievoll ihre Vorstellung von dem perfekten Feiermoment aufs Papier zu bringen. Geburtstagspartys mit Hüpfburg und Unmengen an Eis oder die erste Schneeflocke des Jahres: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und dies wird auch belohnt – als Hauptpreis winken den 13 Gewinnern je eine Nintendo Switch sowie die Veröffentlichung ihres Bildes im Ernsting’s family Familienkalender 2019, der ab dem Ende August 2018 erhältlich sein wird.

Malbögen sind in allen Filialen und online erhältlich

Wettbewerb auch für Hobbyfotografen

Für die Teilnahme brauchen die Kinder nur einen Malbogen, den sie selbst oderihre Eltern in jeder der mehr als 1.800 Ernsting’s family Filialen in Deutschland oder Österreich abholen können. Alternativ bekommen sie den Bogen auch per Download unter www.ernstings-family.com/malwettbewerb . Das fertige Kunstwerk kann dann wieder in der nächsten Filiale abgegeben oder per Post eingeschickt werden an: Ernsting's family GmbH & Co KG, Stichwort: Malwettbewerb, Postfach 2162, 48644 Coesfeld-Lette. Berücksichtigt werden, alle Beiträge, die bis zum 12. Mai 2018 eingereicht werden. Wichtig ist allerdings, dass das Bild im Querformat und möglichst vollflächig bemalt sein sollte. Der Farbwahl und dem Spaß sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Dabei beachtet die Fachjury selbstverständlich auch das Alter der jungen Künstler und wählt anschließend die 13 Sieger aus, die die Veröffentlichung im Ernsting’s family Familienkalender und je eine Nintendo Switch gewinnen. Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 30. Mai 2018 statt. Sie werden über die Aktionsseite, aber auch schriftlich benachrichtigt.Parallel zum Malwettbewerb findet unter dem selben Motto auch dieses Jahr wieder der Fotowettbewerb von Ernsting’s family statt. Auch hier gilt der Teilnahmeschluss vom 12. Mai 2018, bis zu dem die Fotografen ihren Schnappschuss online unter www.ernstings-family.com/fotowettbewerb im Querformat einreichen können. Eine Fachjury ermittelt im Anschluss zunächst eine Vorauswahl von 30 Kandidaten. Ab dem 22. Mai 2018 kann dann jedermann online darüber abstimmen, wer es mit seinem Bild in den Foto-Familienkalender 2019 von Ernsting’s family schafft. Neben dem Abdruck können sich die 13 Gewinner über einen HP-Fotodrucker freuen. Die Sieger werden schriftlich informiert und am 30. Mai ebenfalls über die Aktionsseite bekanntgegeben.Ernsting's family ist mit mehr als 1.800 Filialen, einer mehrfach ausgezeichneten Online-Präsenz und rund 12.000 Mitarbeitern einer der größten Cross-Channel- Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschaftete das Unternehmen mit Hauptsitz in Coesfeld-Lette (Westfalen) einen Umsatz von rund 1,120 Milliarden Euro. Ernsting’s family bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung. Qualität zu überraschend günstigen Preisen ist die Prämisse des Unternehmens, welches mit sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung die Erschließung neuer Vertriebswege und Verkaufsstandorte kontinuierlich fortsetzt.