"Monsterprojekt" Sportpark Kirchberg soll mit Jahresende eröffnen

10.01.2018, 16:09 Uhr

Das Land NÖ unterstützt: Bürgermeister Wolfgang Benedikt auf Lokalaugenschein mit LAbg. Alfred Riedl

Sportpark kostet fünf Millionen Euro

KIRCHBERG/WAGRAM (red). In Kirchberg am Wagram entsteht aktuell ein Monsterprojekt aus sportlicher Hinsicht. Der neue Sportpark wird über vier Tennisplätze und einen Halbplatz, eine Tischtennishalle die auch als Multifunktionshalle genützt wird, sowie ein neues Fußballfeld mit neuem Trainingsplatz inklusive Flutlichtanlagen verfügen.Die Gesamtkosten für das 3,5 Hektar große Gesamtareal werden mit rund fünf Millionen Euro beziffert, wobei das Land Niederösterreich eine großartige finanzielle Unterstützung zusagte, so Landtagsabgeordneter Alfred Riedl beim Lokalaugenschein mit Bürgermeister Wolfgang Benedikt. Mit Ende des Jahres 2018 soll der Sportpark fertiggestellt sein.