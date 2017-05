Müll im Sack – Sieghartskirchen auf Zack

04.05.2017, 15:31 Uhr

Hofer-Mitarbeiter starten rein in den Frühling

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Ihr Start: Die Hofer-Filiale in Sieghartskirchen. Ihre Mission: Dem Müll eine kräftige Abfuhr erteilen. Ihre Erfolgsbilanz: Rund 80 Liter gesammelter Müll, zahlreiche saubere Böschungen, Wegränder und Wiesen. Erstmals fegte ein freiwilliger Putztrupp aus Hofer-Helfern durch Sieghartskirchen. Fazit: Ein sauberer Tag für die Umwelt, ein erfolgreicher für die Hofer-Mitarbeiter, bei dem neben der Flurreinigungsaktion der gemeinsame Teamspirit und jede Menge Spaß im Vordergrund standen.

"Rein in den Frühling"

Mitmach-Aktion mit Vorbildwirkung

Gemeinsam stark – Corporate Volunteering bei Hofer

„Reinwerfen statt Wegwerfen“

Man nehme acht Mitarbeiter der Hofer-Filiale in Sieghartskirchen und ihre jungen Mitstreiter, Warnwesten, Greifzangen und zahlreiche leere Müllsäcke. Das sind die Grundzutaten für das Erfolgsrezept einer erfolgreichen Flurreinigung, die im Rahmen des Hofer-eigenen Nachhaltigkeitsprojekts „REIN in den Frühling“ am Dienstag, 25. April 2017, in Sieghartskirchen über die Bühne ging. Das Ergebnis der Putzaktion kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden zwei Säcke Müll, das entspricht beeindruckenden 80 1-Liter-Flaschen Wasser, rund um die Filiale und im Ortsgebiet eingesammelt. „Die Umwelt darf man nicht im Stich lassen“, sagt Nicole Artner, stellvertretende Filialleiterin, bei der gemeinsamen Abschluss-Jause, mit der Hofer seine motivierten Helfer verköstigte.Neben Spaß und Bewegung im Team hat die Flurreinigungsaktion einen ernsten Hintergrund: „Achtlos weggeworfener Müll setzt unserer Umwelt massiv zu. Da reicht es schon, wenn jemand ein Stück Papier beim Autofenster rauswirft, im Glauben, dass das aufgrund der scheinbar geringen Menge egal ist. Aber wenn diesem negativen Beispiel nur zehn Leute folgen, ist es mit einer sauberen Umwelt schnell vorbei“, warnt Werner Knausz, Vorstand bei der Altstoff Recycling Austria AG (ARA). Bei österreichweiten Flurreinigungsaktionen sorgt die ARA deshalb im Rahmen der richtungsweisenden Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ für die passende Ausrüstung der freiwilligen Umwelt-Saubermacher. So werden etwa Müllsäcke, Warnwesten und Greifzangen gestellt. Hofer unterstützt Österreichs größte Anti-Littering-Initiative seit deren Start in 2012 – und der Erfolg ist riesig: Insgesamt fanden in den vergangenen Jahren bereits 121 von Hofer-Mitarbeitern durchgeführte Flurreinigungen österreichweit statt.Die Förderung des sozialen Engagements der Mitarbeiter – auch bekannt unter Corporate Volunteering – wird bei Hofer groß geschrieben. Deshalb dankt das Unternehmen seinen engagierten Saubermachern nicht nur mit Speis und Trank, sondern geht noch einen Schritt weiter: Die Teilnahme an der Flurreinigung wird als Arbeitszeit angerechnet. „Mit unserer Nachhaltigkeitsinitiative ‚Projekt 2020‘ wollen wir viel bewegen und dadurch die Welt ein Stück besser machen. Unsere Mitarbeiter sind dabei unsere zentralen Nachhaltigkeitsbotschafter. Eines von vielen Projekten, das dabei umgesetzt wird, ist die Flurreinigungsaktion ‚REIN in den Frühling‘, an der sich Jahr für Jahr mehrere hundert Hofer-Mitarbeiter beteiligen“, freut sich Hofer-Generaldirektor Günther Helm über das außerordentliche Engagement. „Es ist für mich beeindruckend zu sehen, dass auch heuer wieder so viele Mitarbeiter Hands-on-Mentalität beweisen, Familie und Freunde mobilisieren und sich für eine saubere Umwelt einsetzen!“. Im Rahmen der Aktion wird zudem nicht nur im Frühling sauber gemacht, sondern auch im Sommer und Herbst.Unter „Projekt 2020“ bündelt Hofer seit Frühjahr 2013 sämtliche Nachhaltigkeitsaktivitäten. Dazu gehören bestehende Umstellungs- und Optimierungsprozesse ebenso wie Leuchtturmprojekte, die sich durch aktive Kundeneinbindung auszeichnen. Inhaltlich konzentrieren sich die neuen Projekte auf die fünf Schwerpunkte Gesundheit, Klimaschutz, Ressourcen, Vertrauen und Miteinander. Die Initiative „Projekt 2020“ läuft mindestens bis zum Jahr 2020 und wird inhaltlich von einem Stakeholder-Beirat bestehend aus externen Experten aus dem Energie-, Gesundheits-, Umwelt- und Medienbereich begleitet. Weitere Informationen finden sich unter www.projekt2020.at.„Reinwerfen statt Wegwerfen“ ist die größte österreichweite Plattform zum Thema Anti-Littering. Die Initiative der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) und Österreichs Wirtschaft realisiert und fördert seit 2012 bewusstseinsbildende Maßnahmen für ein sauberes Österreich und gegen das achtlose Wegwerfen von Müll auf der Straße, in der Landschaft oder in Gewässer. Jedes Jahr werden über 100 Projekte umgesetzt oder unterstützt. Seit 2014 vergibt „Reinwerfen statt Wegwerfen“ jährlich den Award zur „Saubersten Region Österreichs“.