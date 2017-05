Musik-MS-Schüler beim Bundesjugendsingen

03.05.2017, 06:54 Uhr



Ganz vorne dabei

Von 79 teilnehmenden Schulchören beim diesjährigen Landesjugendsingen im wunderbaren Ambiente des Auditoriums in Grafenegg in den sieben Kategorien ganz vorne mit dabei zu sein, gehört in den letzten drei Jahrzehnten bereits zur Tradition, doch nichts ist gerade bei einem Wettbewerb selbstverständlich, noch dazu wo die heurige 4b Klasse mit 12 Knaben bestückt war, von denen bereits vier mit einer gepflegten Bassstimme aufwarten konnten und demnach auch die Literatur bereits 4-stimmig gemischt war. Der großartige Chorklang, aber auch die brillant interpretierte anspruchsvolle Chorliteratur konnte die exzellente Fachjury wiederum restlos überzeugen.Auch die anderen Klassenchöre haben sich beim Landesjugendsingen abermals ausgezeichnet geschlagen:Klassenchor der 1b, Eliisabeth Lendl,Klassenchor der 2b, Maria PichlmayrKlassenchor der 3b, Andreas Schörg"Wir freuen uns darüber riesig und wünschen dem Klassenchor der 4b für das Bundesjugendsingen in Graz das Allerbeste und allen Sängerinnen und Sängern eine unvergessliche Chorreise", so Erhard Mann, seines Zeichens Fachkoordinator für Musikerziehung.