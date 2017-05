Muttertag auf der Garten Tulln

11.05.2017, 10:48 Uhr

Genießen Sie den Muttertag auf Europas größter ökologischer Gartenschau – DIE GARTEN TULLN lädt am 14. Mai zu einem bunten und abwechslungsreichen Familienfest ein.

TULLN (pa). Die Garten Tulln bietet ein tolles Ambiente und ist ein perfektes Ausflugsziel zum Muttertag. Die 65 Schaugärten zeigen ein Blütenmeer von Frühlingsblühern, Inspiration und Erholung. Kinder haben die Möglichkeit ihren Müttern ein selbstgemachtes Geschenk zu bereiten“, so Landesrat Karl Wilfing.Um 10.30 Uhr findet eine Führung durch die 65 Schaugärten der Gartenschau statt. In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf zwei neue Gärten freuen: Der „60 Minuten Garten“ und der „urbane Garten“ zeigen die Möglichkeiten des Gärtnerns mit wenig Aufwand und auf kleinem Raum auf. Passend zum Thema „Garteln auf Balkon und Terrasse“ laden die Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“ von 14 bis 15.30 Uhr zu einem Vortrag in den Bauerngarten ein.

König NIG im Gartenreich

Das Programm im Überblick:

Das Team Sieberer unterhält ab 14 Uhr die Kleinsten beim Kindertheater „König NIG im Gartenreich“. Die Kinder haben auch die Gelegenheit für ihre Mütter bei den Mitmachstationen Naturkosmetik selbst herzustellen oder ein Blumengesteck zu basteln. Der neu gestaltete Abenteuer- und Naturspielplatz bietet auf 10.000 Quadratmetern ein Paradies, das Kinderherzen höher schlagen lässt. Auch in der Hüpfburg der Hypo können sich die Kinder den ganzen Tag austoben.Bei einem geführten Rundgang durch den Apothekergarten informiert Georgie Marchart ab 15 Uhr über die wohltuende Wirkung von Heilkräutern.Lassen Sie den Tag bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gärten oder auf der Seerosenterrasse ausklingen.10.30 - 11.15 Uhr: Führung durch die Gärten14.00 - 15.00 Uhr: „König NIG im Gartenreich“, von und mit dem Team Sieberer14.00 - 15.30 Uhr: Gärtnern auf Balkon und Terrasse15.00 - 16.00 Uhr: Wissenswertes um die Wirkung der HeilpflanzenWeitere Informationen zur GARTEN TULLN sowie zum Veranstaltungsprogramm finden Sie unter www.diegartentulln.at oder unter +43 (0)2272/68 188.