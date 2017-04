Neue Pappeln an der 'Todesstrecke' (mit Video)

25.04.2017, 18:26 Uhr

Straßen-Chef will Allee erhalten; Verkehrsclub warnt vor Baumpflanzung

ATZENBRUGG / SIEGHARTSKIRCHEN / MICHELHAUSEN / BEZIRK / NÖ. Die Pappelallee bei Plankenberg, bekannt durch Zeichnungen des berühmten österreichischen Malers Emil Jakob Schindler (1842-1892), der seit 1885 die Sommermonate im Schloss Plankenberg verbrachte, sollte spätestens jetzt auf den aktuellen Stand gebracht werden. Denn erst kürzlich sind an der Bundesstraße 1, der Pottenbrunner Hauptstraße, Bäume nach-#+gepflanzt worden. Genau das stößt jedoch auf Kritik von Verkehrsexperten, die davor warnen, Bäume neben der Straße zu pflanzen, da diese eine große Gefahr darstellen können. Erst im Juni 2016 ereignete sich hier ein tödlicher Unfall, nur wenige Meter entfernt – vor Abstetten – verstarb Ende Februar 2017 ein Lenker. Warum trotzdem Bäume gepflanzt werden – die Bezirksblätter haben bei Horst Kronawetter, Chef der Atzenbrugger Straßenmeisterei, nachgefragt.

Allee soll erhalten bleiben

Neupflanzungen vermeiden

"Diese Allee ist gar nicht so unbekannt, sie soll unbedingt erhalten bleiben", verweist Kronawetter auf die Gemälde Schindlers, die im Belvedere, im Leopoldmuseum, aber auch im NÖ Landesmuseum ausgestellt wurden. Im gleichen Atemzug betont Kronawetter aber auch, dass "die Verkehrssicherheit vorrangig ist" und man darauf bei der Pflanzung geachtet habe.Verkehrsexperte David Nosé, beim ÖAMTC für Verkehrstechnik und Unfallforschung zuständig, zeigt die Vor- und Nachteile von Bäumen auf: Einerseits verursachen sie im Falle von Abkommensunfällen mit Anprall höhere Verletzungen, andererseits haben sie auch nützliche Funktionen, wie etwa die Leitfunktion. "Grundsätzlich vertritt der ÖAMTC die Ansicht, dass die Vorgabe des Verkehrssicherheitsprogrammes zu forcieren ist", so der Experte, dass Straßenräume von jeglichen Objekten, die nicht überfahrbar sind, frei zu halten sind. "Bestehende Bäume sollten somit jedoch nicht umgeschnitten, sondern abgesichert, Neupflanzungen vermieden werden", meint Nosé. Vor Streithofen wurden die Pappeln "teilweise hinter die Leitschiene" gesetzt, so Kronawetter. Ob das tatsächlich so ist, sehen Sie im Video Tödlicher Verkehrsunfall bei Abstetten , 27.2.2017Hier geht's zum Artikel: Tödlicher Verkehrsunfall vor Streithofen , 12. Juni 2016aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier