NÖGKK: Achtsamkeit hat Vorrang

05.05.2017, 12:40 Uhr

Genau das war Thema beim Achtsamkeitsspaziergang der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am 03. Mai 2017 in Tulln. Expertin Mag.a Sabine Schuster zeigte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anhand verschiedener Übungen, wie man die Aufmerksamkeit auf den Moment und den eigenen Körper lenkt. Eine Einführung in die Gehmeditation, achtsame Dialoge und sanfte Bewegungsübungen rundeten den „Spaziergang mit allen Sinnen“ ab.