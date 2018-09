"ROM"antische Tage im Herbst gewinnen

12.09.2018, 06:00 Uhr

Diese sensationellen Preise erwarten Sie bei der nö-weiten Bezirksblätter-Liebesserie: Flugreise nach Rom, Romantikwochenende in den Weinbergen und ein Candlelight-Dinner am Tulbingerkogel.

Hauptpreis: Flugreise nach Rom



2. Preis: Romantik-Urlaub in den Weinbergen

3. Preis: Candlelight-Dinner im Berghotel Tulbingerkogel

NÖ. Wie schön die Liebe sein kann, das beweisen Ihre Liebesgeschichten. Wie haben Sie sich kennen- und liebengelernt, welche Tipps für eine funktionierende Beziehung wollen Sie anderen Pärchen geben und was wollten Sie Ihrem Partner schon immer mal sagen? Senden Sie uns Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at (bitte unbedingt den Bezirk angeben, in welchem Sie wohnen und auch eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen) oder laden Sie diese auf www.meinbezirk.at/liebe2018 hoch und schon können Sie gewinnen!"ROMantische Tage im Herbst": Mit dem PRIMA REISEN Sonderflügen gelangen Sie bequem zu den österreichischen Feiertagen in die aufregendesten Metropolen Europas! Genießen Sie mit Ihrem Liebsten / Ihrer Liebsten entspannte Tage in Rom! Sie fliegen mit dem PRIMA REISEN Sonderflug in die „Ewige Stadt“ Rom, wo Sie drei Nächte im 4-Sterne Hotel Fenix verbringen – Frühstück inklusive.Dolce Vita: Erkunden Sie die Stadt am Tiber mit ihren imposanten Gebäuden wie dem Pantheon oder dem Forum Romanum und lassen Sie sich in den zahlreichen Trattorien und Lokalen von der italienischen Küche verwöhnen. Ciao Amore!Gesponsert wird die Reise von den NÖ Bezirksblättern und dem Reisebüro Korrak in Neulengbach.Spa-Hotel mit Wohlfühl-Faktor: Das Steigenberger Hotel and Spa, Krems liegt umgeben von Weinbergen, mit Blick auf die Donau und in unmittelbarer Nähe zur UNESCO-Welterberegion Wachau. Vor allem Ruhe- und Erholungssuchende sowie Genussmenschen schätzen einen Aufenthalt im Haus am Goldberg. Der 1.200 m² große Wellnessbereich – die SPA World Luxury – gibt den Blick auf die Kremser Weinberge frei. Zu ihr gehören unter anderem ein 17 Meter langer Infinity-Innenpool, mehrere Saunen, ein Außenpool sowie ein Whirlpool im Freien mit Panoramablick auf die Weinreben. Das breite Behandlungsspektrum beinhaltet Massagen und Wine-Fine-Treatments, für die Weinextrakte, Aroma-Essenzen und Traubenkerne aus dem Weingarten verwendet werden.Auch die Kulinarik des Hauses spiegelt die Besonderheiten der Weinregion wider: In der Küche werden regionale Bio-Zutaten verwendet und die Gäste können Wachauer Weinraritäten verkosten. Das klassische Weinbergrestaurant, der stylische Cuvée-Club und die gemütlichen Weinstuben sorgen für das jeweils passende Ambiente.Ein sensationelles Gaumenerlebnis in romantischer Umgebung erwartet den Gewinner: Lichtjahre vom Großstadttrubel entfernt liegt das 4-Stern Berghotel Tulbingerkogel , eingebettet in den idyllischen Wienerwald. Die Küche eine Komposition aus traditionell Österreichischem, regionalen und saisonalen Spezialitäten, sowie internationalem Einfluss. Die Weinkarte eine Legende mit über 1.400 edlen Tropfen aus aller Herren Länder.