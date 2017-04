Schilda lässt in Absdorf grüßen

25.04.2017, 17:56 Uhr

Tanken ja, aber nur von 7 bis 17 Uhr: E-Tankstelle im Kreuzfeuer.

ABSDORF. "Wenn man E-Mobilität fördern will, dann sollte man die Tankstelle nicht einfach abdrehen", ist Markus Hager überzeugt.Im August 2014 wurde das neue Rathaus nach einer umfangreichen Sanierung eröffnet. 60 Prozent der Stromversorgung erfolgen durch die Photovoltaik-Anlage, die restlichen 40 Prozent werden aus dem Stromnetz bezogen. Das Rathaus wurde thermisch saniert, es ist barrierefrei und eine Stromtankstelle wurde errichtet. Dass diese jetzt nicht mehr rund um die Uhr zur Verfügung steht, zeigt E-Autolenker Markus Hager auf, der sein Auto hier gern ansteckt. Doch eines Abends wurde der Strom abgedreht, Hager war es nicht möglich, sein Auto abzustecken, weil die Verriegelung an der Ladestation in so einem Fall nicht gelöst werden kann.

Nur Besucher dürfen tanken

Anfang April verwies die Gemeinde in einem Schreiben darauf, dass die Tankstelle nur zwischen 7 und 17 Uhr benützt werden kann. Bürgermeister Franz Dam meint, dass die "öffentliche E-Tankstelle zur Privattankstelle umfunktioniert wurde". Hager hätte auf "eigene Kosten für die regelmäßige Aufladung zu sorgen". Die Marktgemeinde sei ja auch nicht in der Lage, allen Benzin- und Dieselfahrern die Spritkosten abzunehmen, so Dam, dass die E-Tankstelle lediglich als "Service für Besucher des Bürgerservicebüros während der Abwicklung der Amtsgeschäfte gedacht ist", was jedoch nicht ersichtlich ist. Die Öffnungszeiten der Tankstelle sind dem Dienst der Rathausmitarbeiter angepasst. 17 Uhr ist Dienstschluss, ab 7 Uhr wird die Tankstelle wieder aktiviert. Komischerweise ist sie aber auch am Wochenende benutzbar. Nicht jedoch letzten Samstag, da wurde der Strom um 12:36 Uhr abgedreht, exakt als Hagers Auto dort betankt wurde. Nach Rücksprache mit Dam wurde die Tankstelle wieder aktiviert.