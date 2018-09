"Schreib, wenn Du kannst" – neuer Literaturpreis der Stadt Klosterneuburg

09.09.2018, 16:30 Uhr

70 Jahre Menschenrechte sind der Anlass, diesen Herbst in Klosterneuburg einen Literaturwettbewerb für Schüler bzw. Jugendliche zu veranstalten. Damit wird gemeinsam mit Autoren und dem Gymnasium Klosterneuburg eine Tradition weitergeführt.

KLOSTERNEUBURG (pa). Die Erstausgabe des „Literaturpreis!Klosterneuburg“ dreht sich um das Thema Menschenrechte. Der neue Preis richtet sich an Schreibinteressierte von 12 bis 18 Jahren und ist ein schulübergreifendes Projekt in Kooperation mit dem Schulreferat der Stadtgemeinde. In jeder Kategorie gibt es attraktive Geld- bzw. Sachpreise für die jeweils drei Erstplatzierten.Um die Schüler mit dem Thema Menschenrechte vertraut zu machen und zugleich Anregungen und Schreibimpulse für eigene Texte zu geben, sind altersgemäße Schreibwerkstätten Teil des Literaturpreises. Diese finden am BG/BRG Klosterneuburg statt und sind für alle Interessierten der Altersgruppe (auch Schulexterne) offen. Die Workshops für die Unterstufe werden von uns Germanistinnen geleitet. Für die Oberstufe konnten zwei namhafte österreichische Autorinnen gewonnen werden: Julya Rabinowich und Olga Flor werden mit den Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren arbeiten.

Literaturpreis!Klosterneuburg

Für Schreibinteressierte von 12 bis 18 Jahren (2. bis 8. Klasse)Textumfang max. 3.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)Bei der Wahl der Textsorte (Gedicht, Kurzgeschichte, Erzählung, Märchen, Monolog, Dialog etc.) gibt es keinerlei Einschränkungen, allerdings muss jeder Text mit einem Titel versehen seinPro Schülerin/Schüler soll nur ein Text eingereicht werden2. Klassen (11-12 Jahre)3./4. Klassen (13-14 Jahre)Oberstufe (15-18 Jahre)Die Einreichung der Texte ist bis Montag, 15. Oktober 2018 möglich.Die Texte müssen mit Namen, Schulbezeichnung und Klasse versehen sein. Abgabe per E-Mail an literaturpreis2018@bgklosterneuburg.at