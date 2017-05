"Sehr Gut" für Jungmusiker

11.05.2017, 13:58 Uhr

Erfolgreiches JuniorMegaProjektOrchestra der Musikschule Tulln beim Niederösterreichischen Jugendblasorchesterwettbewerb in Rabestein/Pielach

Blasorchesterklang erlebt

TULLN / PIELACHTAL (pa). Beim Niederösterreichischen Jugendblasorchesterwettbewerb am 06.05.2017 in Rabenstein an der Pielach trafen dieses Jahr unsere MusikerInnen des JuniorMegaProjectOrchestras auf eine hochkarätige Jury. Unter der Leitung von Nikolaus Höckner nahmen 65 MusikerInnen mit einem Altersdurchschnitt von 11 Jahren als das jüngste und größte Ensemble am Wettbewerb teil.Das Orchester setzt sich aus SchülerInnen der Bläserbande (Hauptstandort Tulln), der YoungConcertBand (Filiale Tulbing) und der Rupertibanda (Filiale Heiligeneich) zusammen, mit dem Ziel den Kindern das Gefühl zu geben, in einem richtig großen Orchester Erfahrungen sammeln und einen großen Blasorchesterklang erleben zu können.Mit 84,33 Punkten konnten die jungen Musikerinnen und Musiker einen sehr guten Platz in der Stufe AJ erspielen. Insgesamt nahmen 47 Ensembles am Wettbewerb teil.Dir. Karl Hemmelmayer, die LehrerInnen und Eltern waren von der Leistung angetan und sehr stolz auf die jungen MusikerInnen.