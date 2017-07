SeneCura eröffent in Sitzenberg

19.07.2017, 13:51 Uhr

Launige Reden

Behagliches Zuhause für Menschen aus der Region

Abwechslungsreiches Freizeitangebot

Umfangreiches Pflege- und Betreuungsangebot

Das SeneCura Sozialzentrum Sitzenberg-Reidling lud kürzlich zu einem vielseitigen Informationstag rund um das neue Haus sowie zum Thema Pflege und Betreuung – und präsentierte seine Räumlichkeiten erstmals der Öffentlichkeit. Zahlreiche Interessierte aus der Umgebung von Sitzenberg-Reidling folgten der Einladung und machten sich im Rahmen von Führungen einen ersten Eindruck vom Haus. Ergänzend dazu bot eine vielseitige Vortragsreihe reichlich Informationen zum Pflege- und Betreuungskonzept. Alfred Riedl, Landtagsabgeordneter und Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, und Bürgermeister Christoph Weber eröffneten den Tag der offenen Türe mit launigen Reden.Bereits ab 2. Oktober 2017 werden hier 67 ältere Menschen ein sicheres Zuhause zum Wohlfühlen finden. „Auch in unserer Region nimmt die Zahl der Seniorinnen und Senioren ständig zu. Die Gesellschaft wird immer älter. Mit diesem Sozialzentrum, das nicht nur Platz für pflegebedürftige Menschen bietet, sondern auch Betreutes Wohnen ermöglicht, können Menschen aus Niederösterreich und Umgebung ihren Lebensabend in einem sicheren und angenehmen Umfeld verbringen. Wir freuen uns, mit diesem Sozialzentrum den Ortskern zu stärken und einen Treffpunkt für unsere Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“, erklärt Christoph Weber, Bürgermeister von Sitzenberg-Reidling. Landtagsabgeordneter Alfred Riedl ergänzte: „Durch den integrierten Kindergarten wird der so wichtige Austausch der Generationen noch gefördert, was mich persönlich besonders freut. Und wir wollen nicht vergessen, dass das Sozialzentrum auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region darstellt und 45 neue Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden.“Das gesamte Sozialzentrum wurde barrierefrei gebaut, die Ein- und Zweibettzimmer sind bestens ausgestattet und laden zum Wohlfühlen ein. Zusätzlich zum Sozialzentrum wird in enger Kooperation mit dem Wohnbauträger Gedesag Betreutes Wohnen angeboten. Wie auch in den anderen Häusern von SeneCura wird auch im SeneCura Sozialzentrum Sitzenberg-Reidling ein abwechslungsreiches Aktivitätenprogramm geboten. Spezielle SeneCura Angebote wie die Aktion Jahreswunsch, „Genussvoll G’sund“ oder der Urlaubsaustausch sorgen für eine aktive Freizeitgestaltung. Zusätzlich wird es auch ein Seniorenfitnesscenter geben, das Bewohner/innen und auch Menschen aus der Umgebung über 77 Jahre kostenlos nutzen können. Ein weiteres Highlight ist der hauseigene Kindergarten, der für einen ein regen Austausch zwischen den Generationen sorgen wird. „Der Wohlfühlfaktor wird bei uns großgeschrieben, darum veranstalten wir bei SeneCura viele Feste, bei der die Bräuche, Traditionen und Hobbys der Seniorinnen und Senioren miteinbezogen werden“, betont SeneCura CEO Anton Kellner, MBA bei dem Rundgang durch das Haus.Um sowohl eine hohe Pflegequalität als auch beste Betreuung zu ermöglichen, werden ab Herbst 45 Mitarbeiter/innen im neuen Sozialzentrum arbeiten. Bei der Zusammenstellung des Teams wurde dabei ein besonderes Augenmerk auf eine gute Ausbildung im Umgang mit Menschen Demenz gelegt. „Der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Menschen mit Demenz. Neben der pflegerischen Ausbildung ist besonderes Einfühlungsvermögen darum unerlässlich“, erklärt SeneCura CEO Anton Kellner, MBA. Dieser Schwerpunkt wurde bereits beim Bau mitgedacht, denn in dem eigens errichteten Memorygarten können die künftigen Bewohner/innen Spaziergänge unternehmen und dabei ihre Sinne auf eine einzigartige Weise anregen.Die SeneCura Gruppe betreibt in Österreich 78 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit rund 6.800 Betten und Pflegeplätzen. Dazu zählen die im Juni 2017 übernommenen 18 Standorte der DDr. Wagner Gruppe. In der Tschechischen Republik betreibt SeneCura außerdem 10 Pflege-Einrichtungen.