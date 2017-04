Start in die neue Saison

30.04.2017, 12:16 Uhr

Die Wasserrettung Tulln (ÖWR) hat mit Ihrem Training im Aubad begonnen

. Trotz der winterlichen Temperaturen der letzten Wochen hat die ÖWR ihr Training im Freien bereits im April aufgenommen. Vor allem das Trainieren mit dem neuen Rettungsboot stand im Fokus der ersten Trainingseinheiten. Neben den Kenntnissen über die zur Verfügung stehenden Rettungsgeräten müssen die Rettungsschwimmer(innen) regelmäßigt auch den Einsatz dieser Rettungsgeräte üben. So auch mit dem Rettungsboot. Das Boot wird von einem Elektro Motor angetrieben und ist somit auch in kleinen Badeseen umweltschonend einsetzbar. Die Handhabung eines Schlaubootes scheint auf den ersten Blick einfach. Im Rettungseinsatz muss jedoch alles schnell und fehlerfrei funktionieren. Neben dem „Verhalten“ des Bootes müssen dann auch Wind und Wetter sowie andere Badegäste berücksichtigt werden.„Wir freuen uns, mit diesem guten Rettungsboot noch mehr auf die Überwachungen in der Badesaison“ sagt Christoph Einsiedl. Er ist in der ÖWR-Tulln für Funk und Technik verantwortlich und einer von über 20 begeisterteren Rettungsschwimmer(innen).