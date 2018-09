Tagesklinik Klosterneuburg wirbt um Patienten

18.09.2018, 13:38 Uhr



Welche Eingriffe werden im Rahmen der Tagesklinik durchgeführt?

„Wenn man sich einem geplanten Eingriff unterziehen muss, so möchte man möglichst bald operiert werden. Im Rahmen der Chirurgischen Tagesklinik können wir Patientinnen und Patienten relativ kurze Wartezeiten und Termintreue anbieten“, sagt Prim. Dr. Eva Maria Redl-Wenzl, Ärztliche Direktorin am Landesklinikum Klosterneuburg.Chirurgie: OP bei Krampfadern, Nabel-, Narben- und Leistenbruch, Hämorrhoiden etc.Unfallchirurgie: Kreuzband- und Meniskusoperation, handchirurgische Operationen,Metallentfernungen etc.Augenheilkunde: OP bei Grauem Star und bei SchlupflidernDurch die enge Kooperation haben Patientinnen und Patienten aus dem Raum Tulln die Möglichkeit die Vorteile der Chirurgischen Tagesklinik am LK Klosterneuburg zu nutzen und von ihrer/m gewohnten Ärztin/Arzt aus dem Universitätsklinikum Tulln operiert zu werden. Die Anmeldung erfolgt in diesem Fall weiterhin über das Universitätsklinikum Tulln. Selbstverständlich können sich Patientinnen und Patienten, die eine der genannten Operationen benötigen und bei stabiler Gesundheit sind, auch an das Team der Tagesklinik im LK Klosterneuburg wenden. Die Zuweisung erfolgt in erster Linie durch den Hausarzt.Einen Termin für eine ambulante Begutachtung erhalten Patientinnen und Patienten werktags zwischen 08:00 und 14:00 Uhr unter Tel. 02243/9004-7172.

Kompetente Behandlung

Im Vorfeld der Operation kommen Patientinnen und Patienten einmal in das LK Klosterneuburg, wo ein Operationstermin vergeben wird und Aufklärungsgespräche mit dem Operateur und dem Anästhesisten stattfinden. Alle vorbereitenden Untersuchungen bis hin zum Anlegen der Patientenakte werden schon erledigt, sodass am OP-Tag möglichst wenig administrative Schritte notwendig sind.Patientinnen und Patienten schätzen die kompetente Behandlung und die umsichtige Betreuung durch das gesamte Team der Tagesklinik. Verhaltensmaßnahmen nach dem Eingriff werden besprochen und in schriftlicher Form mitgegeben, sodass die Patienten am Abend des Eingriffs beruhigt nach Hause gehen können.