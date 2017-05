Tegetthoff begeistert Sport-MS-Schüler

03.05.2017, 12:32 Uhr

Der bekannte Märchenerzähler hielt am Fr, 28.4. einen Workshop: die "Schule des Zuhörens"

TULLN (pa). "Das Märchen braucht kein Kostüm, keine Bühne, keine Show. Es geht nur darum: Einer steht auf und erzählt, und ein anderer hört zu. Das klingt nach wenig und ist doch so viel. Was zählt, sind meine Worte und meine Augen und Ihr – mit all Euren Sinnen. Geschichtenerzählen ist nicht das bloße Herstellen von Leitungen zwischen meinem Mund und Euren Ohren, es ist das Legen sehr feiner Fäden zwischen mir und Euch. Mit meiner Arbeit möchte ich Euch Mut machen, zu Euren Geschichten zu stehen und sie auch zu erzählen. Wenn wir das tun, dann leben wir Tag für Tag das Märchen!"

Schüler waren "beinahe regungslos"

Hier die Gedanken eines Lehrers:

Am 28. April 2017 durften einige SchülerInnen der ersten und dritten Klassen einen Schulbesuch der etwas anderen Art erleben. Folke Tegetthoff nahm die Jugendlichen in seine "Schule des Zuhörens" mit, wo sie erstaunliche 65 Minuten lang "beinahe regungslos" in seinen Bann gezogen wurden. Der Geschichtenerzähler erklärte welchen großen Stellenwert ZUHÖREN in unserer Welt einnehmen sollte, dass schlussendlich alles mit Zuhören beginnt und jeder, nicht nur gehört sondern jedem auch zugehört werden sollte. Tegetthoff brachte diese Weisheit durch sehr anschauliche, interessante Geschichten und Erfahrungen aus seinem eigenen Leben auf spannende Art und Weise den Kindern näher. Dieser Besuch war eine große Bereicherung für Schüler und Lehrer.Dass wir modernen, beschleunigten Menschen mit all unseren Verstrickungen in (soziale) Medien einander nicht mehr zuhören können, gilt schon als Gemeinplatz. Vor allem Kindern und Jugendlichen billigen wir diese Fähigkeit immer weniger zu. Ganz anders die "Schule des Zuhörens" von Folke Tegetthoff. In seinem mehr als einstündigen Vortrag über die Bedeutung des Zuhörens für ein gelingendes Miteinander, fesselte der bekannte Märchenerzähler Schüler wie Lehrer - ganz ohne den Einsatz von Medien oder Requisiten. Stattdessen war diese Metaphysik reich bebildert mit Geschichten aus aller Welt und selbst Erlebtem. Besonders bei der Schlange im Käfig blieb uns der staunende Mund offen ...!