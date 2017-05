Tulln: 20 Jahre online

05.05.2017, 09:54 Uhr

Neue Website zum Jubiläum

TULLN (pa). Das Internet ist unser ständiger Begleiter – am Smartphone, im Büro und in der Freizeit. Als moderne Stadtverwaltung setzte die Stadtgemeinde Tulln in den letzten Monaten einen umfassenden optischen und technischen Relaunch ihrer Website www.tulln.at um, die den NutzerInnen nun zahlreiche neue Funktionen bietet – auch mobil am Handy. Pünktlich zum 20. Jubiläum, denn schon 1997 ging die Stadt als Online-Vorreiter mit ihrer ersten Website ins Netz.„Sucht man heutzutage bestimmte Informationen, greift man zu allererst zu Smartphone, Tablet oder PC. Auf diese Entwicklung muss man als moderne Verwaltung natürlich reagieren. Deshalb freuen wir uns sehr, seit Anfang Mai einen neuen Web-Auftritt präsentieren zu können, der auch für mobile Endgeräten optimiert ist und zahlreiche neue, hilfreiche Funktionen bietet“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Erste Anlaufstelle für Informationen

Neue Funktionen für mehr Online-Service

Unternehmen und Vereine umfassend präsentiert

Ca. 5.000 Besucher pro Woche besuchen die Website www.tulln.at und suchen nach Informationen, Ansprechpartnern, Veranstaltungen und vielem mehr. Im neuen Web-Auftritt finden sie diese Informationen auf vielfältigen Wegen: Mittels einer strukturierten Menü-Navigation, über eine umfassende Suchfunktion oder gesammelt zu Themenbereichen über die sogenannten „Lebenssituationen“ – zum Beispiel den wichtigsten Informationen für die Situation „Mein Kind kommt in Kindergarten / Schule“. Umfangreicher als bisher sind auch die einzelnen Dienstleistungen der Stadtgemeinde zu finden, von A wie „Abmeldung eines Wohnsitzes“ bis zu Z wie „Zivilschutz“. Diese sind möglichst user-freundlich jeweils mit konkreten Informationen, der zuständigen Abteilung und direktem Kontakt zum Mitarbeiter versehen.Im Rahmen des ca. ein Jahr andauernden Relaunch-Prozesses wurden zahlreiche neue Funktionen definiert und gemeinsam mit der ausführenden Agentur „AG Media“ umgesetzt. Diese umfassen u.a.: eine Online-Schadensmeldung, die inkl. Foto direkt an den Bauhof weitergeleitet wird eine umfassende Veranstaltungseintragung und Veranstaltungssuche nach Themen undverschiedenen Suchkriterien eine erweiterte Präsentation der Tullner Unternehmen, inkl. Kontakt, Öffnungszeiten, etc. eine erweiterte Präsentation der Tullner Vereine, inkl. Kontakt, Vereinslokal, etc. ein Anfrage-Feld „Direkter Draht“, der direkt im Rathaus an die zuständigen MitarbeiterInnen weitergeleitet wird ein optisch und technisch neu gestalteter Newsletter ab Mitte Mai (Anmeldung auf der Website) die Kompatibilität sämtlicher Funktionen für mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets, etc.) – z.B. Telefonnummern direkt am Smartphone wählbar.Die Tullner Unternehmen und Vereine können ihre Daten auf der neuen Website der Stadtgemeinde Tulln mittels Login selbst warten – ca. die Hälfte der Vereine und rd. ein Drittel der Unternehmen hat diese Möglichkeit nach einer Zuschrift der Stadtgemeinde schon in Anspruch genommen.Vereine und Unternehmen, die sich noch nicht auf www.tulln.at/vereine bzw. www.tulln.at/unternehmen finden, können sich unter diesen Adressen unkompliziert online eintragen. Bei Fragen steht ein Web-Support unter 02272/ 690-135 oder -131 zur Verfügung.Seite 1 von 2Vorreiter: Tulln ist seit 20 Jahren im World Wide WebDie erste Website der Stadtgemeinde Tulln entstand 1997, danach erfolgte im Jahr 2005 ein Relaunch. Nach mittlerweile 12 Jahren wurde erneut optisch und technisch aktualisiert. 1. Website, 1997: Mittels Gemeinderatsbeschluss am 10. Juni 1997 wurde die erste „Präsentation unserer Stadt im Internet“ beauftragt. Diese bestand daraufhin v.a. aus 25 statischen Seiten, ca. 30 bearbeitbaren Seiten und einem Gästebuch. 2. Website, 2005: In einem ersten Relaunch-Prozess wurde die Website der Stadtgemeinde optisch und technisch angepasst und dadurch nutzerfreundlicher gestaltet. Für diese Website wurde Tulln als erste Stadt in Niederösterreich mit dem e-Government-Gütesiegel des Bundeskanzleramtes ausgezeichnet. Laufend erfolgten kleinere Adaptierungen und im Jahr 2011 eine rein optische Aufwertung der Seite. 3. Website, 2017: Die neue Website der Stadtgemeinde Tulln ist ab 2. Mai 2017 online und entspricht den modernsten Anforderungen als Informationsschnittstelle zwischen Stadtverwaltung und BürgerInnen.Aktuelle Webseiten der Stadtgemeinde Tulln www.tulln.at: Allgemeine Website der Stadtgemeinde Tulln, NEU seit 2.5.2017 www.tulln.at/erleben: Freizeit- und Tourismusangebote, tlw. auch auf Englisch www.tulln.at/wirtschaft: Seite des Unternehmensservice der Stadtgemeinde Tulln,Standort-Informationen für bestehende und potentielle neue Betriebe www.donausplash.at: Website des Sport- und Familienbades DonauSplash