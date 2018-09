Tulln: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK TULLN. Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In den folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Ihre Liebesstory"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen.

Mit High-Heels zur Party

Liebe auf den ersten Blick war es vor mittlerweile 52,5 Jahren bei Edith und Herbert Kellerberger aus Riederberg: "Der Bruder meiner Freundin hat zu seinem 18. Geburtstag ein Fest ausgerichtet und gemeint, dass ich auch kommen soll", erinnert sich Edith. Mit Stöckelschuhen sollte sie in den 5. Stock: "Das konnte ich nicht und so hat er mir angeboten, mich raufzutragen. Und gefragt, was er dafür bekommt", so Kellerberger, dass es "Liebe auf den ersten Blick war". "Und er hat einen Kuss bekommen". Erst kürzlich haben die beiden ihre Goldene Hochzeit gefeiert.Von Liebe auf den ersten Blick kann man bei Fotografin Richarda und Andreas Kunzl nicht sprechen: "Da waren schon drei bis vier Business-Termine von Nöten". Doch von vorne. Richardas Laptop war defekt, Andreas sollte ihn reparieren: "Er hat es lustig gefunden, wie hilflos ich war. Wir haben uns getroffen, er hat alles vor Ort gecheckt. Er war mein Retter in der Not", sagt sie.Vor mittlerweile über 30 Jahren haben sich Monika und Markus Kietreiber kennengelernt: "Ich war Turnusarzt, Monika Sekretärin", erinnert sich der Zahnarzt, der heute in Atzenbrugg praktiziert. Ob es Liebe auf den ersten Blick war? Monika schüttelt den Kopf und meint: "Eher auf den zweiten". Gatte Markus nickt bestätigend. Nächstes Jahr feiern die beiden ihr 30-jähriges Hochzeitsjubiläum, gestritten wird selten und das obwohl "wir zusammen arbeiten", so Monika Kietreiber abschließend. Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.